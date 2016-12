Responsive E-Paper für alle Geräte

(firmenpresse) - CON-TECH integriert eine Flipbook-Funktion in die Publishing Lösung Govento. Das Feature kann für die Erstellung von Online Magazinen, Bilder- oder Produktkatalogen effektiv benutzt werden.

Die Erstellung eines E-Papers kann oft zu einem komplexen IT Projekt werden. Im Gegensatz dazu sind alle Möglichkeiten für die Flipbook-Erstellung inklusive Hosting schon im kleinsten Govento Startpaket verfügbar. Man braucht keine Erweiterungen für die Erstellung von E-Papern. Govento verwaltet die Dokumente und erstellt automatisch blätterbare E-Paper aus PDFs oder Bildern.

Ein Govento Flipbook besteht aus Doppel- oder Einzelseiten und bietet Umblätter- und Schatteneffekte. Die Nutzer können ihre Dokumente, Magazine oder Bilder-Galerien attraktiv für den Kunden präsentieren. Man muss nur die PDF-Dateien oder Bilder im Publishing System Govento hochladen und beliebte Einstellungen für die flexibel anpassbare Ausgabe wählen. Bestehende PDF-Dokumenten werden auf diesem Weg sehr einfach in ein Flipbook umgewandelt und wie ein blätterbares Buch dargestellt. Die Erstellung eines E-Papers ist in wenigen Minuten erledigt.

Kaum andere Content Management System ermöglicht solche Features ohne Erweiterungen.

Ein weiteres Problem, das oft bei der Umsetzung von E-Paper auftritt, ist, dass viele Blätterpublikationen auf der Flash-Technologie basieren. Apple-Geräte unterstützen diese Technologie nicht mehr. Flash gilt als eine veraltete und unsichere Software. Govento hat dieses Problem gelöst, indem das Publishing System HTML5 Standards verwendet.

Neue Funktionen von Govento-Flipbook:

•Responsive für alle Ausgaben

•Ein Flipbook lädt sich viel schneller als eine PDF Datei.

•Ein Flipbook kann in jede Website integriert werden

•iPad- und Android-Tablet-optimiert

•Werbefrei, keine Konkurrenz Angebote, keine fremde Domain

•Leicht zu löschen und zu ändern

•Keine zusätzliche Kosten, alles inklusive CMS

•Als Flipbook oder als Download-Link



•Alle Dateien bleiben auf dem eigenen Server

•Rechte und Copyrights werden durch CMS verwaltet







Die CON-TECH Content Technologies GmbH programmiert und betreibt Content Publishing Lösungen. Von der Systemberatung bis zum Design bietet CON-TECH originelle und kreative Leistungen für die Verwaltung, Aufbereitung und digitalen Veröffentlichung von Inhalten. CON-TECH ist der Entwickler und Hersteller der leistungsfähigen Publishing-Lösung Govento (www.govento.de), die das digitale Publishing vereinfacht und kreative Räume für neue Ideen öffnet. Govento wurde in den letzten Jahren als Profi-Lösung für Großkunden wie Vodafone Deutschland entworfen und erfolgreich für Angebote wie live.vodafone.de und www.arcor.de eingesetzt. CON-TECH vertreibt Govento als individuelle Kundenlösung oder als Software as a Service (SaaS) für Publisher, Agenturen, Marketing und E-Commerce.



