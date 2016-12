Verband Freier Berufe NRW unterstützt Initiative der Koalitionsfraktionen zur Anhebung der Grenze für Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG) auf 1.000 EUR

(ots) - Der Verband Freier Berufe NRW,

Spitzenorganisation von 1/3 der Selbstständigen in NRW (274.000),

unterstützt die Initiative der Koalitionsfraktionen im Deutschen

Bundestag zur Anhebung der Grenze für die Sofortabschreibung

geringwertiger Wirtschaftsgüter von 410 EUR auf 1.000 EUR.



Der Vorsitzende des Verbandes Freier Berufe im Lande

Nordrhein-Westfalen e. V., Hanspeter Klein, erklärt:



"Diese Reform ist überfällig, gilt die bisherige Obergrenze von

410 EUR (800 DM) seit den sechziger Jahren des vergangenen

Jahrhunderts! Für die Freien Berufe bedeutet die Anhebung der

Abschreibungsgrenze auf 1.000 EUR daher eine sofort wirksame

Bürokratieentlastung. Gerade für Gründerinnen und Gründer sind

bürokratische Hürden ein schwerwiegendes Hemmnis. Die durch das

Bundesfinanzministerium angeführten kurzfristigen Steuerausfälle

werden mittelfristig wieder vereinnahmt, sodass die Anhebung die

Einnahmen des Staates in der Summe nicht verringert."



Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und Verbandsprofil



In NRW gibt es 274.000 selbstständige Freiberufler. Das entspricht

einem Drittel aller Unternehmen in NRW. Insgesamt beschäftigen sie in

ihren Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 730.500 Erwerbstätige.

Darunter fallen 636.300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,

29.200 Auszubildende und 65.000 mitarbeitende,

nichtsozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Der VFB NW

vertritt als Dachorganisation 37 Kammern und Verbände der Freien

Berufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Fahrlehrer,

Grafik-Designer, Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte,

Restauratoren, Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler,

Wirtschaftsprüfer und Zahnärzte.







Pressekontakt:



André Busshuven

Verband Freier Berufe

im Lande Nordrhein-Westfalen e. V.

Tersteegenstr. 9



40474 Düsseldorf



Telefon: 0211 4361799-0

Mobil: 0176 64940456

Telefax: 0211 4361799-19

E-Mail: a.busshuven(at)vfb-nw.de



