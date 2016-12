EANS-News: RHI AG / Dr. Gerd Schubert neuer Chief Operations Officer

Der Aufsichtsrat hat heute in seiner Sitzung Dr. Gerd Schubert (56)

mit 1.1.2017 als Chief Operations Officer und Chief Technology

Officer für die Dauer von fünf Jahren in den Vorstand der RHI AG

bestellt. Dr. Schubert war vor seinem Engagement international in

führenden Positionen im Operations- sowie im Forschungs- und

Entwicklungsbereich der Ferro Corporation tätig. Er verfügt über

umfangreiche Erfahrung im Management komplexer Transformationen und

wird das Vorstandsteam im Zuge des geplanten Zusammenschlusses von

RHI und Magnesita unterstützen. Das Ausscheiden von Herrn DI Franz

Buxbaum aus dem Vorstand der RHI AG erfolgt im beiderseitigen

Einvernehmen.



Kommentare zur Pressemitteilung