Harbarth: Familienministerin muss Verfahren zur Altersfeststellung dringend nachbessern

(ots) - Wir brauchen einen neuen Umgang mit minderjährigen

Asylsuchenden



Der Fall des mutmaßlichen Mörders von Maria L. hat neue Fragen im

Umgang mit minderjährigen Asylsuchenden aufgeworfen. Das gilt

insbesondere für die Altersfeststellung. Dazu erklärt der

stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen

Bundestag, Stephan Harbarth:



"Wir erwarten, dass die zuständige Ministerin sich endlich einen

Überblick über das gesamte Ausmaß missbräuchlicher Altersangaben im

Bereich der unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden verschafft.

Der Fall des Hussein K. zeigt, dass wir sehr viel strengere Verfahren

für die Altersbestimmung brauchen. Die gegenwärtige Rechtslage reicht

nicht aus. Wir fordern die Familienministerin deshalb auf, umgehend

einen entsprechenden Gesetzentwurf vorzulegen. Er sollte eine

medizinische Untersuchung zur Altersfeststellung grundsätzlich

vorsehen. Davon sollte nur abgesehen werden können, wenn die

Minderjährigkeit des Asylsuchenden ohne jeden Zweifel feststeht.



Wer als unbegleiteter Minderjähriger in Deutschland Asyl sucht,

erhält in Deutschland besonderen Schutz, der mit enormen Kosten

verbunden ist. Diesen Schutz stellt niemand in Frage, aber wir wollen

schon wissen, ob jemand überhaupt minderjährig ist.



Wir müssen wissen, wer nach Deutschland kommt und wer sich in

Deutschland aufhält. Die Familienministerin kann und muss dazu ihren

Beitrag leisten. Wir erwarten von ihr, dass sie sich nicht länger so

verhält, als ginge sie die Debatte um minderjährige Asylsuchende

nichts an."







