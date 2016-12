Adtech-Start-up Talon.One erhält siebenstellige Fördersumme mithilfe von förderbar

Innovative Softwarelösung eröffnet neue Möglichkeiten für Online-Promotionen

(firmenpresse) - Berlin, 15. Dezember 2016. förderbar, die Fördermittelberatung für die digitale Wirtschaft in Deutschland, unterstützte Talon.One erfolgreich bei der Fördermittelakquise: Das Adtech-Start-up erhält eine siebenstellige Summe aus dem Pro FIT Förderprogramm der Investitionsbank Berlin (IBB). Mithilfe von förderbar überzeugte Talon.One die Förderinstitution unter anderem mit seiner Arbeit an einer Lösung, die dabei hilft, Betrug bei Promotion-Kampagnen im E-Commerce einzuschränken und so einen neuen Industriestandard setzt.



Mit der Erfahrung aus vielen Projekten stufte förderbar die Chancen auf Fördermittel für Talon.One von Beginn an als gut ein. Das Adtech-Start-up entwickelt Marketing-Technologien, mit denen E-Commerce-Betreiber unter anderem gezielt individualisierte Promotions für Kunden und Interessenten auf Basis ihrer vorherigen Interaktionen mit dem Unternehmen versenden können. Mit der siebenstelligen Fördersumme aus dem Pro FIT Förderprogramm der IBB will Talon.One nun seine sogenannte Regel-Engine erweitern, um eine ganzheitliche Backend-Lösung für die Bereiche Discounts, Couponing, Referral und Loyalty umzusetzen. Sie erlaubt seinen Kunden die größtmögliche Individualisierung ihrer Kampagnen unter Einbeziehung unternehmensinterner Datenquellen. Darüber hinaus sollen automatisierte Plugins für Drittanbieter entwickelt und Manipulationen der Shop-Systeme durch Nutzer verhindert werden.



„Am Markt besteht häufig das Problem, dass eigenentwickelte Technologien die Umsetzung von effizienten Promotion-Kampagnen einschränken oder gar nicht zulassen. Unsere Lösung eröffnet nahezu unendliche Möglichkeiten und steigert die Effizienz in der Umsetzung signifikant“, erläutert Christoph Gerber, CEO und Mitgründer von Talon.One. „Mit den Fördergeldern der IBB können wir unsere Lösung für spezifische Problemstellungen weiterentwickeln. Die Hilfe von förderbar spielte bei der Beantragung eine zentrale Rolle. Die Berater haben aktiv Ideen eingebracht. Ohne förderbar hätten wir den Antrag nicht durchbekommen – vor allem nicht in der Kürze der Zeit.“



Talon.One forscht in einem Teil des Förderprojektes an einer zuverlässigen Benutzerklassifikation. Diese exakte Unterscheidung zwischen Neu- und Bestandskunden geht über den weit verbreiteten Abgleich von E-Mail-Adressen und/oder Telefonnummern hinaus und soll einen ganz neuen Industriestandard setzen.



Das Förderprogramm Pro FIT der IBB unterstützt innovative Berliner Technologieunternehmen mit Zuschüssen und zinsgünstigen Darlehen – auch beim Markteintritt ihrer Lösung. Welche Projekte innovativ im Sinne der Geldgeber sind und eine Chance auf Förderung haben, kann die Fördermittelberatung förderbar mit der Erfahrung aus zahlreichen Förderprojekten einschätzen. Das spart Start-ups und mittelständischen Unternehmen Aufwand bei der Fördermittelbeantragung und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Zusage.



Über Talon.One



Talon.One bietet eine API-basierte innovative Softwarelösung zur Optimierung der Online-Werbekampagnen von E-Commerce-Unternehmen. Mithilfe von Talon.One sind diese in der Lage, gezielte, individuelle Promotions an Kunden und Interessenten zu senden, basierend auf der vorherigen Kunden-Interaktion mit dem Unternehmen. Die Lösung von Talon.One lässt sich nahtlos in Apps integrieren und erschließt Echtzeitdaten über leistungsstarke APIs. Das Adtech-Start-up mit Sitz in Berlin wurde im November 2015 gegründet und beschäftigt 18 Mitarbeiter.

www.talon.one/





Über förderbar GmbH – Die Fördermittelmanufaktur



förderbar ist die Fördermittelberatung für die IT- und digitale Wirtschaft. Von der Prüfung der Förderfähigkeit über die Beantragung bis hin zur Administration übernimmt förderbar die Steuerung und Bearbeitung aller Phasen eines Förderprojekts. Mit mehr als 10 Mitarbeitern und Firmensitz in Berlin berät förderbar bundesweit sowohl innovative Start-ups als auch mittelständische Unternehmen zur Förderung ihrer Technologievorhaben.



Zu den förderbar-Referenzen zählen unter anderem 6wunderkinder, Absolventa, Adspert, bettermarks, clipkit, commercetools, Friendsurance, GameGenetics, KIWI.KI, komoot, MODOMOTO und UPcload. In einem kostenfreien Fördermittel-Check ermittelt förderbar die grundsätzlichen Chancen interessierter Unternehmen der digitalen Wirtschaft und IT-Branche.

www.foerderbar.de

www.foerderbar.de/foerdermittelcheck/





Über die Investitionsbank Berlin



Die Investitionsbank Berlin ist die Förderbank des Landes Berlin. Sie trägt mit ihren maßgeschneiderten Förderangeboten aktiv zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Berlin bei: zum Beispiel mit Pro FIT, dem EFRE-kofinanzierten zentralen Innovationsförderprogramm des Landes Berlin, mit dem technologieorientierte Projekte in allen Innovationsphasen – von der Forschung bis zur Markteinführung – finanziert werden können.

www.ibb.de



