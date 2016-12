IT & Hardware & Software & TK

0711-Netz erstellt neue Website für Maler des Jahres

Internet-Agentur aus Stuttgart und Maler des Jahres arbeiten zusammen

Ursula und Reino Kohlmann von VerWANDlung Remmers KG

(firmenpresse) - Vor wenigen Tagen erhielt die VerWANDlung Remmers KG aus Bonn zum zweiten Mal den Titel "Maler des Jahres" von der Fachzeitschrift Mappe verliehen.

Seit gut einem Jahr arbeiten Thomas Issler und seine Internet-Agentur 0711-Netz mit Ursula Kohlmann und ihrem Mann Reino Kohlmann zusammen. Los ging es mit dem Erstellen einer individuell auf die Firma abgestimmten Internet-Erfolgsstrategie. Dabei wurde die bestehende Firmen-Website www.verwandlung.net und der Blog www.farbefreudeleben.de genau analysiert. Weitere Themen waren die Suchmaschinenpräsenz und Social Media Auftritte. Speziell die Trennung der Firmen-Website und dem Blog auf zwei Domains wurde als Schwachstelle ausgemacht. Der Blog hatte sehr gute Zugriffszahlen, die Firmen-Website deutlich weniger. Dieses Ungleichgewicht galt es auszugleichen, um das Potential der vielen Blogleser besser zu nutzen.

Die neue WordPress Website läuft jetzt komplett unter der Domain www.farbefreudeleben.de und hat den Blog integriert. Im Mittelpunkt stehen die innovativen Techniken und einzigartigen Produkte, die das kreative Team um Ursula Kohlmann ausmachen. Die bestehenden Inhalte wurden übernommen, neue Themen wie z.B. die organoFleur Heutapeten zusätzlich aufgenommen. Der Blog ist nun ein Teil des Ganzen und unterstreicht eindrucksvoll die Kompetenz des Unternehmens.

http://www.0711-netz.eu/b/82/466/0711-netz-erstellt-neue-website-fuer-maler-des-jahres





http://www.0711-netz.de



0711-Netz wurde 2000 in Stuttgart von Thomas Issler gegründet. Seit 2008 gibt es ein weiteres Büro in München. Seit Bestehen der Internet-Agentur wurde ein ständig wachsender Kundenstamm von kleinen und mittleren Unternehmen aufgebaut, der heute viele Hundert Kunden in ganz Deutschland umfasst. Die Mehrzahl der Kunden stammen aus Handwerk und KMU.



Thomas Issler kennt als Fachinformatiker für Systemintegration alle Facetten der Technik, des Marketings und hat einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Er berät und coacht Kunden, übernimmt die technische Umsetzung, hält Seminare und Vorträge und ist als Buchautor aktiv.

0711-Netz

