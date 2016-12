Niederbayerischer Zertifizierer Bavaria certification GmbH erhält top-aktuelle Akkredtierungen.

Ostbayerns innovative Zertifizierungstelle aus Oberschneiding bei Straubing durch aktualisierte Akkreditierungen bestens gerüstet für die Herausforderungen ihrer Kunden.

bavaria certification GmbH

(firmenpresse) - Unternehmen müssen ihr Qualitätsmanagementsystem an die erhöhten Anforderungen der revidierten ISO 9001:2015 anpassen. Gut, wenn sie mit dem Zertifizierer bavaria certification GmbH zusammenarbeiten, der weiß, wovon sie sprechen.



In der neuen Norm steht die Ausrichtung auf die betrieblichen Prozessen im Mittelpunkt, deren Effizienz durch Kennzahlen gesteuert werden soll. Zudem müssen die Organisationen künftig ihre Risiken und Chancen bewerten und sie mit geeigneten Maßnahmen in die erwünschte Richtung lenken. Gemeinsam mit den Anforderungen von Stakeholdern und dem Wissen der Organisation stellen sie Einflussfaktoren dar, die die Qualität der betrieblichen Leistungsprozesse bestimmen.



Wie die DAkkS mit der ausgesprochenen Akkreditierung bestätigte, verfügen Unternehmen mit der bavaria certification GmbH über einen Zertifizierungsdienstleister, der die komplexen Anforderungen der DIN EN ISO 9001:2015 beherrscht und die Zertifizierung wirkungsvoll durchführen kann. "Wir begleiten unsere Kunden sicher auf dem Weg zum Zertifikat nach der revidierten Norm", so Jutta Deinbeck, die neue Leiterin der bavaria certification GmbH mit langjähriger Erfahrung als Unternehmerin.



Neu ist, dass die bavaria cert nun auch Energiemanagementsysteme nach DIN EN ISO 50001 zertifizieren darf. Damit verbunden ist auch die Ausstellung von Testaten, wie sie für die Strom- und Energiesteuererstattung nach SpaEfV erforderlich sind.



Die akkreditierten Zertifizierungen können mit kostengünstigen Hauszertifikaten der Normen BS OHSAS 18001 Arbeitsschutz, ISO 19600 Compliance und ISO 15378 Pharmzeutische Verpackungen kombiniert werden.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.bavaria-cert.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die bavaria certification GmbH aus dem niederbayerischen Oberschneiding bei Straubing ist seit 2014 als Zertifizierungsstelle von der DAkkS akkreditiert.



Zu den Kunden zählen u.a. Unternehmen der Transport- und Logistikbranche, Hersteller von Verpackungen, Druckereien sowie Betriebe aus dem Maschinenbau und der Kunststofftechnik.



Es werden Zertifizierungen nach ISO 9001:2008, ISO 9001:2015, ISO 50001:2011, ISO 14001:2008, ISO 14001:2008 angeboten. Ebenfalls begutachtet werden Systeme nach den Normen BS 18001 OHSAS und ISO 15748.











"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

bavaria certification gmbH

Leseranfragen:

Straubinger Strasse 1, 94363 Oberschneiding

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 16.12.2016 - 15:50

Sprache: Deutsch

News-ID 1437410

Anzahl Zeichen: 1923

Kontakt-Informationen:

Firma: bavaria certification gmbH

Ansprechpartner: Jutta Deinbeck

Stadt: Oberschneiding

Telefon: 09426/85288-63



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.