Ehe ich's vergesse - neue Gedichte

Philosophisch durchwebte Bücher und lyrisch verdichtete Texte fallen zunehmend der Missachtung anheim.

Ehe ich's vergesse - Peter Pitsch

(firmenpresse) - Wer liest heutzutage noch Gedichte? Wenige Menschen nehmen hin und wieder einen Gedichtband zur Hand; philosophisch durchwebte Bücher und lyrisch verdichtete Texte fallen zunehmend der Missachtung anheim. Wann immer ein Text von realitätsnaher Beschaffenheit die ritualisierten Alltags-Abläufe in Frage stellt, dann wird das unvermeidliche Stolpern, trotz und gerade wegen der Richtungswechsel, allemal zu einem Vorwärtskommen gereichen. Sowohl die innewohnenden Botschaften und geistigen Umkehrschlüsse als auch scheinbar rätselhaft formulierte Erwägungen fordern eine Bewegung über statische Gedankenmuster und Schablonen hinaus. Denn absolut und von vorderhand bestimmt ist die Welt um uns herum bei weitem nicht, und das Aufblitzen des Erkennens inmitten unserer Gedankenstarre lässt begreifen, wie unangemessen selten die eigene Befindlichkeit sich als Egozentrik entlarvt und ein Überschreiten eingeübter Gehirnfunktionen gestattet. Wo an der Grenze zwischen Überraschungsmoment und alltäglich-funktionierender Wahrnehmung Raum für eigene Interpretationen entsteht, finden wir eine Form der Besinnung, die nicht mit Lametta behangenen Klischees hausieren geht, aber Perspektiven erzeugt, die von verkümmerten Ahnungen befreit sind und Forderungen an den Geist stellen.

Ehe der Wirt des Theatercafés naht / mit einem Espresso Macchiato und / lächelnd meine Gedankenfolge bricht / erreicht mich die Erinnerung an dich / nicht weil der Schmerz des Verlustes / noch einmal das Gemüt durchmisst / die eigene Verletzbarkeit freilegt / auch nicht, weil nach deinem Fortgang / die Erlebnisse sich aneinanderreihten / ähnlich den Kleiderfetzen im / Wunderbaumduft eines Secondhandshops. / Vielmehr ist es die nüchterne Vergegenwärtigung / die mich jählings bei den Haarwurzeln packt / und ein Anflug von Erschrockenheit / in Anbetracht meines maßlosen Vergessens.



EHE ICH'S VERGESSE, 42 Gedichte









Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://peter-pitsch-schriftsteller.jimdo.com/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Familienbetrieb BRIGHTON VERLAG hat es sich zur Aufgabe gemacht, Bücher und Filme zu veröffentlichen, die eventuell von großen Verlagen oder dem Mainstream nicht erkannt werden. Besonders wichtig ist uns bei der Auswahl unserer Autoren und deren Werke: Wir bieten Ihnen keine Bücher oder Filme an, die zu Tausenden an jeder Ecke zu finden sind, sondern ausgewählte Kunst, deren Wert in ihrer Einzigartigkeit liegt und die damit – in unseren Augen – für sich selbst spricht. Wir sind davon überzeugt, dass Bücher und Filme bereichernd sind, wenn sie Ihnen Vergnügen bereiten. Es ist allerdings unbezahlbar, wenn sie Ihnen helfen, die Welt anders zu sehen als zuvor.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Brighton Verlag

Datum: 16.12.2016 - 16:02

Sprache: Deutsch

News-ID 1437413

Anzahl Zeichen: 2036

Kontakt-Informationen:

Firma: Brighton Verlag

Ansprechpartner: Sonju DiCarmen

Stadt: 55234 Framersheim

Telefon: 0152-53127316



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 16.12.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 105 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung