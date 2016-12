JOBBLER | Die App, die jeder Arbeitgeber auf dem Radar haben muss!

Modernes Job Recruiting hat sich in der Zeit von Smartphones und der ständigen Erreichbarkeit stark verändert. Jobsuchende wählen neue Arbeitsstellen verstärkt nach ihren demografischen Gegebenheiten und ihrer aktuellen Lebenssituation aus und nicht mehr nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen wie noch vor 10 Jahren. Das „Post and Pray“-Prinzip hat sich verabschiedet und die Kommunikation mit dem potenziellen Bewerber hat seinen Platz eingenommen.



Smartphones sind der tägliche Begleiter für Arbeitgeber und Jobsuchende und der Markt der Jobbörsen bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Jobs zu platzieren und Bewerber zu selektieren. Doch hat sich im Gegensatz dazu der analoge Bewerbungsprozess den Bedürfnissen des 21. Jahrhunderts kaum angepasst. Bewerbungsanschreiben, aktuelle Lebensläufe und Bewerbungsprozesse in Firmen machen es – egal ob bei langfristigen Anstellungen oder selbst bei Aushilfs- oder Teilzeitjobs – beiden Seiten schwer.

Dabei ist das Leben viel leichter geworden. Dating über Apps geht schneller, als heute jemanden im Club oder beim Einkaufen anzusprechen, und selbst Lebensmittel sind schneller da, als noch vor ein paar Jahren, ohne dass man das Haus verlassen muss. Warum funktioniert das nicht beim Job Recruiting?

Genau diese Frage hat sich das innovative Start-Up Unternehmen JOBBLER aus Hamburg gestellt und eine innovative Methode zum Job Recruiting entwickelt, die fast so einfach ist wie die Bestellung einer Pizza beim Lieferdienst.

JOBBLER ist der zeitgemäße Job-Radar für den modernen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.



JOBBLER basiert auf dem Prinzip der Dating-Apps und Lieferdienste, indem die nähere Umgebung in einem Radius von bis zu 20 Kilometern gescannt und nach vakanten Jobangeboten untersucht werden.

Der moderne Jobradar, der sich dem Leben und dessen Bedingungen anpasst!



JOBBLER, die innovative Jobbörse als App

(firmenpresse) - Wie funktioniert JOBBLER?



Der Jobsuchende erstellt sein kostenloses Profil in der App und stellt aussagekräftige Informationen aus seinem beruflichen Werdegang sowie verschiedene Qualifikationen ein.

Es gilt das Motto: Je stärker und informativer die Skills für den Arbeitgeber, umso besser die Chancen. Eindeutige Fakten und ein optimales Bild des Bewerbers schaffen eine hervorragende Grundlage, auf deren Basis sich der Arbeitgeber ein Profil des Bewerbers erstellt.

Findet sich ein passendes Berufsbild in der Umgebung, kann der Suchende sich direkt bewerben, und die Informationen, die er frei geschaltet hat, an den Arbeitgeber übermitteln.

Ein Klick auf die Stecknadel im Jobradar und auf „Bewerben“ reicht aus und schon werden die Daten übermittelt. Mit nur einem Klick kann sich das Leben verändern!

Der Arbeitgeber kann aufgrund dieser Daten nun schon eine klare Vorselektierung der Bewerber vornehmen oder sich direkt mit ihm in Verbindung setzen, eine eingebaute Chat-Funktion macht dies möglich. So können noch fehlende Informationen ausgetauscht oder auch direkt Termine zu einem Vorstellungsgespräch vereinbart werden.

JOBBLER agiert dabei vollständig branchenunspezifisch: Kleinbetrieben, mittelständischen Unternehmen oder auch Großkonzernen dient dieses innovative Tool zur Generierung neuer Mitarbeiter, nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile in der Schweiz, Österreich und in Polen und bald schon international.

Die Vorteile liegen auf der Hand, denn JOBBLER entsorgt lange Auswahlverfahren und anstrengenden Papierkram sowie die damit verbundenen Kosten für Arbeitnehmer, und es ist vor allem für Arbeitgeber eins: Extrem kosteneffizient!





Was kostet JOBBLER?



Jobsuchende:

Für den Jobsuchenden ist die Einstellung und Pflege seines Arbeitsprofils vollständig kostenlos und soll es auch bleiben.

Arbeitgeber:

Im Vergleich zu Mitbewerbern bietet JOBBLER eine sehr hohe Kostentransparenz und kostengünstige Möglichkeit, hier auf die Suche nach dem Fachpersonal von morgen zu gehen:



Je nach Anzahl der zu vergebenen Jobs bietet JOBBLER verschiedene Kostenmodelle für Arbeitgeber an.

•1 Job kostet € 9,00 pro Monat bei einer Laufzeit von 30 Tagen*

•Bis zu 10 Jobs kosten € 69,00 pro Monat bei einer Laufzeit von 30 Tagen*

•Bis zu 50 Jobs kosten € 239,00 pro Monat bei einer Laufzeit von 30 Tagen*

*Stand, Dezember 2016



Welche Jobs findet man auf JOBBLER?



So vielfältig die Branchen und Unternehmen sind, die mit JOBBLER auf die Suche gehen, so abwechslungsreich sind auch die Angebote für Suchende. JOBBLER schließt keine Unternehmen aus, sofern sie nicht gegen moralische, politische oder rechtliche Vorgaben verstoßen.



JOBBLER bietet:

•Befristete und unbefristete Festanstellungen für Fachkräfte

•Teilzeitjobs

•Saisonarbeiter

•Mini Jobs

•Urlaubsjobs

•Praktika

•Ausbildungsplätze





Welche Funktionen stehen Arbeitgebern zur Verfügung?



JOBBLER denkt bereits jetzt schon an Morgen. Mit ausgefeilter Technik und kostenlosen Features schafft es einen schnellen Überblick für Unternehmer und sorgt für optimales Active Sourcing.

Jedem Unternehmer stellt JOBBLER sein eigenes Bewerber Management zur Verfügung, das im Vergleich zu vielen Mitbewerbern komplett kostenlos ist.

Im Dashboard können unter anderem die Anzahl der vakanten Jobbler innerhalb des Radars aufgerufen werden sowie die Gesamtzahl derer, die sich hier registriert haben. Bewerber vergleichen und kontaktieren ist ebenso möglich wie zu schauen, wie viele Registrierte sich bereits das eingestellte Angebot angeschaut haben.

Mit einer eingebauten Chat-Funktion ermöglicht die direkte Kontaktaufnahme zum Bewerber. Nach Prüfung des Profils und der damit verbundenen Entscheidung für eine Absage oder ein erstes Gespräch verschafft der integrierte Kalender optimalen Überblick über die vergebenen Termine.

Gerade für Außendienstmitarbeiter, die sich im Namen größerer Unternehmen um das Job Recruiting und die Gespräche kümmern, bietet JOBBLER eine hilfreiche Funktion, denn nicht immer finden Erstgespräche in den Räumlichkeiten des Unternehmens statt. Durch die Verbindung mit Google liefert JOBBLER schnell und einfach Vorschläge für Gesprächs-Locations, ob nun ein Café oder ein Restaurant oder ein Hotel bevorzugt wird – all das beinhaltet das Angebot von JOBBLER und zwar kostenfrei!





Worauf also noch warten?



JOBBLER ist die moderne Art des Job Recruiting, mit der jederzeit und überall genau der Job gefunden werden kann, der zur aktuellen Lebenssituation passt. Ob auf lange Sicht oder auch einmal für eine Zeit im Ausland oder nur, um sich kurzzeitig einen besonderen Wunsch erfüllen zu können.

JOBBLER ist flexibel und überall für Menschen im Einsatz, die Jobs suchen oder passende Mitarbeiter finden wollen. Zeitgemäß, modern und so individuell wie man es heute braucht.



JOBBLER. Macht Bock auf Job!







