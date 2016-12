AENGEVELT prognostiziert weiterhin dynamischen Berliner Immobilienmarkt

Das Berliner Immobilienjahr 2016 und Ausblick 2017

Dipl.-Kfm. Peter Starke, Niederlassungsleiter AENGEVELT Berlin

(firmenpresse) - Berlin – die Entwicklungs-Hauptstadt Europas?

Während London unter der Brexit-Ankündigung von Investoren zurückhaltender betrachtet wird und Paris trotz Metropolengröße unter der verhaltenen Wirtschaftsentwicklung im Land leidet, wächst Berlin in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht auch 2016 weiter in die Rolle einer dritten europäischen Gateway-Metropole hinein:

• Mit de facto 3,6 Millionen aktuellen Bewohnern und anhaltender Zuwanderung steigen die Chancen, dass Berlin bis 2030 die 4-Millionen-Einwohner-Marke durchbricht.

• Auch die Wirtschaftsleistung stieg in Berlin stärker als im Bundesschnitt, und der Tourismus verbleibt auf hohem Niveau. Entsprechend nahm die Beschäftigung weiter zu.

• Diesem Anspruch konnten Wohnungs- und Gewerbebau kaum folgen, so dass im weiterhin zinsgünstigen Umfeld die Kauf- und Mietpreise für Immobilien weiter deutlich stiegen, die Renditen und Leerstände sanken.

• Am Berliner Büromarkt trugen Dienstleister, Gründer und Wachstumsunternehmen in digitalen Zukunftsbranchen auch 2016 stark zum Büroflächenbedarf bei, ergänzt durch Bundes- und Landesbehörden, die mit überdurchschnittlichen Eigenentwicklungen bzw. Anmietungen ins Rampenlicht traten.



Büromarkt: Nah am Rekord?

• Der Büroflächenumsatz der ersten neun Monate lag 2016 ähnlich hoch wie im Rekordjahr 2015, und die aktuellen Vertragsverhandlungen boomen, so dass ein erneut weit überdurchschnittliches Ergebnis und – bei entsprechendem Jahresendspurt – sogar das Allzeit-Hoch von 2015 (854.000m²) nahezu erreicht werden könnte.

• Parallel dazu sinkt der Büroflächenleerstand weiter: Mit 900.000 m² bzw. unter 5% des Gesamtbüroflächenbestandes steht nur noch ein Angebot - vor allem einfacherer und daher günstigerer Flächen in Cityrandlagen - im Umfang eines einzigen (Rekord-)Jahresumsatzes zur Verfügung.

Dazu Dipl.-Kfm. Peter Starke, langjähriger Leiter der Niederlassung Berlin: „Vor diesem Hintergrund bietet sich Developern aktuell die Chance, auch ohne markante Vorvermietungsquoten hochwertige Flächen in zentralen Citylagen wie Hauptbahnhof/Europacity und Mediaspree, aber auch in Adlershof zu realisieren, zumal die Flächenverknappung in zentralen Citylagen weiter zunimmt. Hinzu kommt, dass die Banken vereinzelt bereit sind, in Berlin bei stimmigen Rahmenbedingungen auch spekulative Büroprojekte zu finanzieren.“



• Aufgrund der aktuellen Marktsituation verlagert sich das Vermietungsgeschehen in die erweiterte Innenstadt innerhalb des S-Bahn-Rings sowie in peripherere Lagen. Die Spitzen- und Durchschnittsmieten steigen weiter an, erstere, insbesondere auch aufgrund von An- und Vorvermietungen in neu entwickelten hochwertigen Objekten. „Dabei greifen die Zukunftsbranchen der Medien-, Informations- und Kommunikations-Wirtschaft, einschließlich Fintechs/Proptechs, weiterhin besonders gerne auf industrielle Konversionsflächen mit ihrem speziellen architektonischen Loft-Charme zurück, während Coworking-Anbieter eher die arrivierten zentralen Lagen bevorzugen“, so Starkes Beobachtungen.



Investmentmarkt bleibt auf hohem Niveau

• Der Berliner Gewerbeinvestmentmarkt wurde 2016 bisher nicht von Rekord-Einzeltransaktionen wie das in 2015 getätigte Gewerbeinvestment des Potsdamer Platz-Ensembles geprägt. Zudem zeichnet sich angesichts mangelnder alternativer Anlagemöglichkeiten eine markante Angebotsverknappung marktgerechter Immobilienprodukte ab. Dies schlägt sich in Berlin in einem deutlich geringeren Transaktionsvolumen als 2015 (rd. EUR 7,8 Mrd.) nieder. AENGEVELT rechnet 2016 mit einem Geldumsatz deutlich über EUR 5 Mrd., der damit erneut überdurchschnittlich sein wird.

• Angesichts der hohen Nachfrage sind die Spitzenrenditen im Core-Segment in Berlin weiter gesunken und erreichen inzwischen Kaufpreismultiplikatoren bis zum 30-fachen der Jahresnettokaltmiete.

Dazu Starke: „In den Top-Lagen erwerben daher vor allem kapitalsichernde Privatinvestoren, Family Offices und Pensionskassen – soweit Angebote verfügbar sind.“

• Auch am Berliner Wohninvestmentmarkt sorgt das anhaltend niedrige Zinsniveau alternativer Kapitalanlagen ungeachtet allgemein beginnender Ängste vor einer Preisblasenbildung für ein reges Marktgeschehen, zumal sich breite Expertenkreise und Marktteilnehmer einig sind, dass für Berlin angesichts solider Fundamentaldaten keine Blasengefahr besteht:

- Auch wenn die Wohnungsfertigstellungen anziehen und in 2016 einen langjährigen Spitzenwert von voraussichtlich mehr als 17.000 Wohnungen erreichen, werden diese angesichts der hohen Nachfrage zügig vom Wohnungsmarkt absorbiert.

- Die Neubau-Offensive der städtischen Gesellschaften wird erst sukzessive greifen, derzeit steigen zuerst die Genehmigungszahlen analog dem Bundestrend. Zwar sind die Neuvermietungs-Mieten nicht von der Mietpreisbremse betroffen. Dennoch sinken die Renditen weiter bei knapper werdendem Angebot.

- Insgesamt bleibt abzuwarten, ob die von AENGEVELT rechnerisch bis 2030 benötigten 250.000 neuen Wohnungen in Berlin entstehen und ausreichend zu „erschwinglichen“ Mietpreisen angeboten werden.



Ausblick 2017



Büromarkt

Die Aussichten des Berliner Büromarktes bleiben weiterhin sehr gut. Auch 2017 ist von einem dynamischen Marktgeschehen und einem überdurchschnittlichen Büroflächenumsatz auszugehen.

Gleichzeitig setzen sich Dezentralisierung und weiterer Leerstandsabbau sowie zunehmend innerstädtische Projektentwicklungen mit höherem spekulativem Anteil als Trends fort. Dadurch werden die durchschnittliche Büromiete über ganz Berlin sowie die Spitzenmiete voraussichtlich weiter steigen.



Investmentmarkt

„Berlin bleibt als Wachstumsregion mit Perspektive auch 2017 einer der international meistnachgefragten deutschen Investment-Standorte“, beschreibt Peter Starke die Perspektiven für den Berliner Investmentmarkt und führt weiter aus: „Angesichts niedriger Spitzenrenditen auf internationalem Metropolen-Niveau steigt in Berlin das Nachfrageinteresse an Objekten mit Leerständen, in Nebenlagen oder mit wertsteigernden Planungs-/Modernisierungspotentialen.“



Fazit

Für 2017 erwartet AENGEVELT ein weiterhin dynamisches Marktgeschehen bei anhaltend hoher Nachfrage nach Berliner Investment- und Mietobjekten sowohl im Wohnungs- wie auch im Gewerbebereich.

Dies führt zu einem anhaltend hohem Preisniveau, insbesondere für qualifizierte Baugrundstücke. Vor diesem Hintergrund sind Politik und Stadtverwaltung gefordert, die baurechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um auf den vorhandenen Grundstücken höhere Auslastungen und zügige Genehmigungsverfahren zu gewährleisten.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

AENGEVELT IMMOBILIEN, gegründet 1910, ist mit rd. 125 Mitarbeitern an den Standorten Düsseldorf (Stammhaus), Berlin, Frankfurt/M., Leipzig, Magdeburg und Dresden einer der größten und erfahrensten Immobilien-Dienstleister Deutschlands und bietet seinen Kunden zusammen mit seinen Partnernetzwerken DIP – Deutsche Immobilien-Partner und IPP International Property Partners bundesweit und international eine umfassende kundenindividuelle Betreuung in den Marktsegmenten Büro, Einzelhandel, Logistik, Hotel und Wohnen.



Das Unternehmen begleitet und berät seine Kunden auf Basis seines umfangreichen wissenschaftlichen Immobilien-Research auf der gesamten Wertschöpfungsstrecke ihrer Liegenschaften – vom Einkauf über Projektinitiierung/-begleitung, Vermietung etc. bis hin zum Exit/Verkauf.



Ergebnis 2015: mehr als 125.000 Kundenberatungen und Objektbesichtigungen, ein Transaktionsvolumen aus vermittelten Immobilienverläufen von mehr als € 500 Mio. sowie eine gewerbliche Vermietungsleistung von über 250.000 m².



Hierbei lässt AENGEVELT regelmäßig seine Dienstleistungen durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut überprüfen. Das Ergebnis der letzten Befragung sind wiederum Bestnoten hinsichtlich der Kundenzufriedenheit: So würden 99% der Befragten AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ wieder als Dienstleister zu nutzen, ebenfalls 99% würden AENGEVELT „auf jeden Fall“ bzw. „evtl.“ Geschäftsfreunden oder Geschäftspartnern empfehlen.



Außerdem wurde AENGEVELT in einer Studie von FOCUS-MONEY als fairster Immobilienmakler ausgezeichnet und als einziger Makler in vier von fünf Kategorien mit „sehr gut“ bewertet (FOCUS-MONEY, Ausgabe 11/2016, 09.03.2016).



Um seinen Kunden eine völlig interessenunabhängige, marktorientierte Fachberatung zu garantieren, ist und bleibt AENGEVELT absolut banken-, versicherungs- und weisungsungebunden und damit frei von Allfinanz- und Konzernstrategien und pflegt zudem ein umfassendes Wertemanagement. Außerdem ist AENGEVELT seit 2008 DIN EN ISO9001: 2008 zertifiziert und gehörte 2010 zu den ersten Unternehmen der deutschen Immobilienwirtschaft, die von der „Initiative Corporate Governance der deutschen Immobilienwirtschaft e.V.“ (ICG) das Zertifikat „ComplianceManagement“ erhalten haben.

Leseranfragen:

AENGEVELT IMMOBILIEN GmbH & Co. KG

Thomas Glodek

Leiter Öffentlichkeitsarbeit

Kennedydamm 55 / Ross-Straße

D-40476 Düsseldorf

Tel.: 02 11/83 91-307

Fax: 02 11/83 91-261

Mobil: 01 72/98 04-203

E-Mail: t.glodek(at)aengevelt.com

