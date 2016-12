HOMO Littera feiert 5-Jahres-Jubiläum mit seinen Lesern

HOMO Littera, Österreichs erster Verlag für ausschließlich homosexuelle Literatur,

feiert sein 5-jähriges Bestehen und lädt alle Lesebegeisterten und Bücherwürmer

herzlich ein, mitzufeiern.

5 Jahre HOMO Littera

(firmenpresse) - Zum Ehrenfest gibt es online auf der Social Media Plattform Facebook eine eigens dafür eingerichtete Jubiläums-Veranstaltung, bei der interessierten Leser nicht nur veröffentlichte Werke präsentiert, sondern auch Autoren näher vorgestellt werden. Zusätzlich warten zahlreiche Gewinnspiele, die im Laufe der Veranstaltung durchgeführt werden. „Wir wollen dieses Fest nicht intern im kleinen Kreis feiern, sondern mit all unseren Lesern. Schließlich könnten wir ohne die vielen Leseratten und Bücherwürmer nicht bestehen“ weiß Romy Leyendecker, Verlagschefin und –inhaberin von HOMO Littera.



HOMO Littera – mit Sitz in Gratkorn – publiziert Bücher aus dem LGBT-Bereich. Das Programm des Verlages ist mannigfaltig, vom Krimi bis zum klassischen Liebesroman ist alles dabei. Auch Liebhaber von Fantasyliteratur sowie Vampirliebhaber kommen auf ihre Kosten.

„Wir versuchen als Verlag für homosexuelle Literatur jedes Genre abzudecken, und halten dabei immer gerne fest, dass Homosexualität nicht gleich Homoerotik ist. Nicht alle unsere Publikationen beinhalten deshalb auch Erotikszenen. Fest steht nur, die Protagonisten unserer Bücher sind entweder schwul, lesbisch oder stammen aus dem Transgenderbereich“, so Leyendecker. „Außerdem halten wir noch immer am gedruckten Buch fest. Alle unsere Veröffentlichen erscheinen sowohl in Papierform als auch digital. Bücher sind ein Kulturgut, sie bereichern unser Leben und entführen uns in fremde, neue Welten.“



Auch zukünftig wird HOMO Littera seinem Konzept treu bleiben. Für 2017 sind erstmals auch eine Biografie sowie ein Sachbuch aus dem LGBT-Bereich geplant.



Alle Leseratten und Literaturbegeisterte sind herzlich eingeladen noch bis 22. Dezember auf Facebook an der Online-Veranstaltung „5 Jahre HOMO Littera“ teilzunehmen.





HOMO Littera - Österreichs erster Verlag für ausschließlich homosexuelle Literatur

HOMO Littera

Kommentare zur Pressemitteilung