10. Jahrestag der CleanEquity® Monaco - Unternehmen& Kooperationen

neue Aufstellung nachhaltiger und sauberer Best-in-Class

Technologieunternehmen. Jedes Unternehmen hat die Möglichkeit, sich

Finanzinvestoren und strategischen Investoren, Partnern & Käufern,

politischen Entscheidungsträgern, Endanwendern und den Medien am 9. &

10. März vorzustellen.



Die Veranstaltung, die ausschließlich auf Einladung erfolgt,

bietet eine begrenzte Teilnehmerzahl. Verwenden Sie den nachstehenden

Link, wenn Sie sich für eine Teilnahme interessieren.



ZUM ANMELDEN HIER KLICKEN

(http://www.cleanequitymonaco.com/register/)



Die CleanEquity-Einheit von Innovator Capital überprüft mehr als

600 Unternehmen und wählt 30 unter ihnen für das Event 2017 aus. Die

Teilnahme der folgenden Unternehmen ist bestätigt:



Antecy (http://www.antecy.com/) NL

Evaporcool (http://www.evaporcool.com/) USA

Lightbridge (http://www.ltbridge.com/) USA

Living Map Company (https://livingmap.com/) GB

NOHMs Technologies (http://www.nohms.com/) USA

Pajarito Powder (http://www.pajaritopowder.com/) USA

Polygelco (http://polygelco.co.uk/) GB

Primus Power (http://www.primuspower.com/) USA



Innovator Capital kündigt eine neue Zusammenarbeit mit Cisco

Entrepreneurs in Residence (https://eir.cisco.com/) (Cisco EIR) an.



Cisco EIR ist ein globales Unternehmensentwicklungsprogramm für

Start-ups und Scale-ups - eine hocheffiziente Plattform, um

langfristige, strategische Beziehungen und Geschäftsergebnisse mit

Cisco Business Units (BUs) zu erreichen. Cisco EIR wendet sich an

junge Unternehmen im Bereich disruptiver Technologien im Internet of

Everything/ Internet der Dinge (IoE/IoT), AI/Deep Learnign/Big Data,

Cloud, Unternehmensmobilität, Sicherheit und Blockchain.



Cisco EIR bietet Start-ups/Scale-ups Möglichkeiten, um



strategische Beziehungen mit Cisco BUs und Führungskräften aufzubauen

und zusammen an Software zu arbeiten und bietet zudem finanzielle

Unterstützung, potenzielle strategische Investitionen oder

M&A-Möglichkeiten von Cisco.



Ursprünglich 2013 im Silicon Valley gegründet ist Cisco EIR jetzt

auch in den USA und in Großbritannien präsent. Bis heute umfasst

Cisco EIR 33 Unternehmen, von welchen mehr als 20 erfolgreich

verkauft wurden. Cisco EIR Start-ups weisen aktuell mehr als 60

strategische Engagements innerhalb von Cisco auf.



Wir freuen uns, auch unsere fortwährende Zusammenarbeit mit der

Cranfield University (https://www.cranfield.ac.uk/), dem

postgradualen Spezialisten für Forschung und Lehre in Wissenschaft,

Technologie, Engineering und Management und der Parkview Group

(http://www.parkview.world/) anzukündigen, die wir zum zweiten Mal

als Partner auf der CleanEquity begrüßen.



Professor Tom Stephenson, FREng, Pro-Vice-Chancellor - Forschung

und Innovation bei Cranfield, erzählt:



"Cranfield freut sich, zum 10. Jahrestag der CleanEquity Monaco

2017 als Sponsor aufzutreten. Wir unterstützen dieses großartige

Event weiterhin und freuen uns wieder über die Möglichkeit, Neues

über junge, erfolgreiche Clean Tech-Unternehmen zu erfahren.



Der Vorteil, Experten für Investitionen in solche Unternehmen zu

treffen, ist auch für Cranfields unternehmerische Bestrebungen im

Bereich Clean Tech besonders wertvoll, sich als exklusive

postgraduale Universität mit dem Schwerpunkt auf Technologie und

Management zu etablieren. Die CleanEquity Monaco bringt wirklich die

Community zusammen, hilft, neue Möglichkeiten zu entdecken und

ermöglicht das Unternehmenswachstum."



Der Sponsor der CleanEquity 2017, Parkview International, ist ein

globales Immobilienentwicklungsunternehmen, das in den 1950er Jahren

gegründet wurde. Eines der jüngeren Projekte, das 200.000m² Parkview

Green in Peking, war das erste Projekt mit gemischter Nutzung in

China, das die LEED (Leadership in Energy and Envionmental

Design)-Zertifizierung in Platin erhielt. Getreu seinem Ruf für

Entwicklungen, die neue Meilensteine für Qualität und Innovation

setzten, kombiniert das neueste Parkview-Projekt QxQ die ausgelagerte

Herstellung mit hochwertiger, modularer Architektur. Auf diese Weise

bietet QxQ Sicherheit in Bezug auf Zeit, Kosten und Qualität, während

die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden.



Parkview International ist davon überzeugt, dass es eine

Verantwortung gibt, besser zu bauen. Durch das Sponsoring eines

Events wie der CleanEquity, der prestigeträchtigen Plattform für

innovative und nachhaltige Technologien, hoffen wir, eine größere

Rolle bei dieser zukunftsweisenden Veränderung zu spielen.



Für weitere Informationen über die Teilnahme an der CleanEquity®

Monaco 2017 nutzen Sie bitte die nachfolgenden Kontaktangaben oder

besuchen Sie die Konferenz-Webseite: www.cleanequitymonaco.com.







Pressekontakt:



Conor Barrett

Innovator Capital

conor.barrett(at)innovator-capital.com

Folgen Sie uns auf Twitter: (at)CleanEquity

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161116/440230LOGO



Datum: 16.12.2016 - 15:55

