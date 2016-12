Hochzeitsfotograf aus Bremen gewinnt ein internationales Fotowettbewerb

Deutscher Fotograf ist mit einem außergewöhnlichen Foto auf Platz 1 beim Photo-Conntest ISPWP gelandet

Platz 1 bei ISPWP

(firmenpresse) - Ein Hochzeitsfotograf aus Bremen hat es mit seinem extraordinären Hochzeitsfoto nach ganz vorne beim berühmten Fotografen-Conntest ISPWP (The International Society of Professional Wedding Photographers) geschafft. Das Foto vom einem auf Karussell fliegenden Brautpaar hat das internationale Jury begeistert. Bewertet wurden die Komposition, die Handlung, die Originalität so wie die Bildqualität. Das Foto ist auf bremer Osterwiese in 2015 entstanden. Die Idee für das Bild stammt vom Sohn des Fotografen. Wie der Künstler berichtet, das schwierigste war das Brautpaar für den Fotoshooting auf dem Karussell zu überreden. Ausserdem wurde das Foto in die Liste der Weltweit besten Hochzeitsfotos 2015 aufgenommen. Die besten Hochzeitsfotos 2015 sind unter diesem Link zu sehen: www.ispwp.com



Auf seiner Homepage zeit der Fotograf Pavel Wachowski noch mehr interessante Bilder von fliegenden Brautpaaren. Die Adresse der Webseite lautet www.pavelwachowski.com



Fotograf Pavel Wachowski hat mehrere Jahre Erfahrung mit Hochzeitsfotografie. Bemerkenswert ist wie meisterlich der Fotograf mit Licht und Schatten umgehen kann. Stillvoll und romantisch stilisiert Pavel seine Bilder. Tagsüber bevorzugt Pavel die weitestgehend publikumsfreie Weiden und Parks, abends inszeniert er seine Bilder aufwendig in der Stadt. Besonders prachtvoll erscheinen die Bilder, die bei Botanika in Rhododendron Park gemacht wurden. Kein Betrachter kommt auf den Gedanken, dass diese Bilder mitten in Norddeutschland gemacht wurden. Auf den Fotos erscheinen exotische Regenwälder, Wasserfälle und Palmen.Hier sieht man wieder wie gut Pavel mit dem zur Verfügung stehen Licht umgehen kann. Die Bilder sehen stets natürlich und angenehm aus. Außerdem zeigt Pavel interessante Fotos, die in Bremer Schnoor erstanden sind. Fotografen, die in Bremen zu Besuch sind, so wie die einheimischen Fotoentusiasten werden sich auf die Beispielfotos freuen.









http://www.pavelwachowski.com



Pavel Wachowski

Buntentorsteinweg 138, 28201 Bremen

Firma: Pavel Wachowski

Ansprechpartner: Pavel Wachowski

Stadt: Bremen

Telefon: 0179/2990233



