ZDF-Programmhinweis / Montag, 19. Dezember 2016

Montag, 19. Dezember 2016, 5.30 Uhr



ZDF-Morgenmagazin

Moderation: Anja Heyde, Wolf-Christian Ulrich (5.30 bis 7.00 Uhr),

Jana Pareigis, Mitri Sirin (7.00 bis 9.00 Uhr)



Drama um Aleppo - Das Leiden der Menschen geht weiter

Verhandlung Elbvertiefung Hamburg - Darf der Fluss ausgebaggert

werden?

Im Service: Pflegereform - Was sich 2017 ändert



Gäste:

Serdar Somuncu, kabarettistischer Jahresrückblick

Miriam Stein, Schauspielerin, zum ZDF-Fernsehfilm "Gotthard"







Montag, 19. Dezember 2016, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Gutscheine verschenken - Das müssen Sie beachten

Hilft Haarspray gegen Knitter-Kragen? - Klamotten-Lifehacks auf dem

Prüfstand

Weihnachtliches Lebkuchenparfait - Kochen mit Armin Roßmeier

Neues aus der Sepsisforschung - Verbesserte Therapie-Methoden

Die Bauretterin - Manuela Reibold-Rolinger im Gespräch



Gast: Pasquale Aleardi, Schauspieler







Montag, 19. Dezember 2016, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Putzaktion in Frankfurt - Hochglanz fürs Bahnhofsviertel

Lebende Krippe in Sankt Wendel - Karl Antoines Weihnachtskarawane

Expedition Deutschland: Petershagen - Traumjob ohne Zukunft







Montag, 19. Dezember 2016, 13.00 Uhr



ZDF-Mittagsmagazin

Moderation: Norbert Lehmann



Elbvertiefung vor Gericht - Vorrang für Umwelt oder Wirtschaft?

"Wahlmänner" für den US-Präsidenten - Electoral College stimmt am

Montag ab

Lebensmittel aus dem Internet - Was können Online-Bringdienste?

Flucht mit Kindern über den Balkan - Mirjam - starke Frau aus Syrien







Montag, 19. Dezember 2016, 17.10 Uhr



hallo deutschland

Moderation: Lissy Ishag



Luxusmaklerin in Kitzbühel - Ein Blick in edle Immobilien









Montag, 19. Dezember 2016, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



Royale Weihnachtsfeier - Termin für William, Kate und Harry

Tom Ford vereint Mode und Film - "Nocturnal Animals" im Kino







Montag, 19. Dezember 2016, 19.25 Uhr



WISO

Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp:

Änderungen bei der Pflege - Das müssen Sie wissen



Die Tochter, die aufgrund einer Frühgeburt behindert ist. Der

Ehemann, der nach einem Autounfall auf den Rollstuhl angewiesen ist.

Die Mutter, die sich nicht mehr allein versorgen kann. Sie benötigen

Hilfe im Alltag, beispielsweise beim Anziehen, bei der Körperpflege,

beim Essen.

Fast drei Millionen Menschen in Deutschland gelten aktuell als

pflegebedürftig und beziehen Leistungen von der Pflegeversicherung.

Je mehr Zeit für die Pflege aufgewendet werden muss, desto höher die

Pflegestufe, desto höher die Leistung. Voraussetzung, um eine der

drei Pflegestufen zu erhalten: Die Betroffenen sind körperlich

eingeschränkt und benötigen deshalb Hilfe im Alltag.

Künftig gehört dieses System der Vergangenheit an: Denn der Begriff

der Pflegebedürftigkeit wurde neu definiert. Ab 1. Januar 2017 werden

rund 500 000 Menschen mehr als bislang Leistungen aus der

Pflegeversicherung erhalten. Gemeint sind diejenigen, die körperlich

noch fit sind, die aber trotzdem auf Hilfe im Alltag angewiesen sind.

Diejenigen, die zwar noch selbst Zähne putzen, essen und sich waschen

können - die aber ständig daran erinnert werden müssen, weil sie an

Demenz erkrankt sind. Es geht künftig nicht nur um die Frage der

Pflege, sondern auch um die Betreuung.

Was bedeutet das konkret für die Betroffenen? An wen können sich

Angehörige wenden, wenn sie künftig Leistungen in Anspruch nehmen

wollen, auf die sie bislang keinen Anspruch hatten? Wie hoch ist der

Anteil, den die Betroffenen selbst tragen müssen? Für welche

Leistungen kann das Pflegegeld verwendet werden? Welche Auswirkungen

hat diese Reform auf Menschen, die bisher schon Pflegegeld erhalten

haben? Wo findet man Rat und Unterstützung? Das und mehr beantwortet

der WISO-Tipp.



Weitere Themen:

Abzocke beim Onlineshopping - Die Maschen der Internet-Betrüger

Teuer oder billig: Räucherlachs - Markenprodukt gegen

Discounter-Lachs









