Schnell, stylisch und sicher: das USB-C-KFZ-Ladegerät CASA CO³ mit QuickCharge 3.0

Premium-KFZ-Ladegerät mit USB-C- und USB-A-Anschlüssen: CASA CO³

(firmenpresse) - Taipeh, Taiwan, 16. Dezember 2016 - Viele Menschen sind heutzutage mit mehr als einem mobilen Gerät unterwegs. Nicht selten befinden sich mit Tablet, Handy und Laptop gleich drei der praktischen Alltagsbegleiter im Gepäck. Und die Herausforderung, den Akku zu schonen, damit dieser nicht mitten am Tag leer wird, kennt jeder. ADAM elements präsentiert eine bequeme Lösung für dieses Problem: das All-in-One-KFZ-Ladegerät CASA CO³. Dank eines USB-C-Anschlusses und zweier USB-A-Buchsen können Nutzer mehrere mobile Geräte gleichzeitig aufladen.

Viermal schneller als herkömmliche Ladegeräte

Mit dem CASA CO³ hilft ADAM elements Autofahrern dabei, die Akkus ihrer mobilen Geräte immer geladen zu halten. Das intelligente und elegant designte Ladegerät umfasst sowohl einen USB-C- als auch zwei USB-A-Anschlüsse, die es Nutzern ermöglichen, während des Fahrens bis zu drei Geräte gleichzeitig zu laden - ideal für Reisende, die häufig mit mehreren Gadgets unterwegs sind, egal ob iPhone, iPad, MacBook oder Android-Smartphones und -Tablets. Besonders bei mehreren Mitfahrern ist das praktisch. Denn Diskussionen darüber, wer als nächstes sein Handy aufladen kann, gehören so der Vergangenheit an. Der CASA CO³ ist mit der QuickCharge-3.0-Technologie ausgestattet, die ihn schneller als herkömmliche Autoladegeräte machen (abwärtskompatibel mit QuickCharge 2.0). Selbst kurze Strecken reichen somit aus, um mobile Geräte wieder aufzuladen.

Stylisch und sicher

Dank seines eleganten schwarzen Gehäuses fügt sich der CASA CO³ perfekt in jeden Fahrzeuginnenraum ein. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts kann man das Ladegerät bequem überallhin mitnehmen. Für mehr Sicherheit während des Ladens sorgen mehrere Schutzmechanismen und qualitativ hochwertige Elektronik. Mobile Geräte werden so beim Aufladen vor Überhitzungen, Kurzschlüssen, Überspannungen und Überstrom geschützt.

Der CASA CO³ hat eine einjährige Garantie und kann online im ADAM Store aus Taiwan bestellt werden. Die UVP liegt bei 29,99 EUR.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.adamelements.com





http://www.adamelements.com



Über ADAM elements

ADAM elements, ein führender Anbieter smarter Lifestyle-Produkte, wurde 2013 von Alan Chang gegründet, der zuvor unter anderem im Senior Management bei Apple tätig war. Das in Taiwan ansässige Unternehmen entwickelt Mobil-, Informations- und Kommunikationstechnologie, darunter Mobilgeräte, Peripheriegeräte für Smartphones, Smart Clothes und weitere smarte Lifestyle-Lösungen. Um eine optimale Benutzererfahrung für seine Hardware-Produkte zu ermöglichen, entwickelt das Unternehmen außerdem passende Software. ADAM elements ist aktuell in mehreren Märkten in Asien und Europa aktiv, auch als autorisierter Vertriebspartner für verschiedene smarte Mobilgeräte internationaler Markenanbieter.

ADAM elements Co., Ltd.

