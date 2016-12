Weihnachtsdruckerei - Schokoladen- und Marzipanfiguren sowie andere "Last Minute" Geschenke aus dem 3-Drucker

(PresseBox) - Kurz vor Weihnachten und pünktlich zum Start der Ferien bietet die Hochschule Kaiserslautern am Campus Kaiserslautern kostenfrei Schülerinnen der Klassenstufe 9-13 ganztägig am 22.12.2016 und am 23.12.2016 die Möglichkeit alles zum Thema 3D zu erlernen. Dabei können die Schülerinnen mithilfe eines Computers sowie mit einem CAD-Programm, dreidimensionale Objekte vom Schlüsselanhänger bis zum Traumhaus konstruieren, 3D-Scans anfertigen und am 3D-Drucker ausdrucken.

Weiterhin wird es erstmals möglich sein selbsterstellte Objekte aus Schokolade und Marzipan auszudrucken. Dabei werden die Schülerinnen auch mit eigenen Händen aktiv werden, um einen 3D-Drucker zu einem Schoko- oder Marzipan-3D-Drucker umzurüsten.

Benjamin Allbach von der Hochschule Kaiserslautern, der das Projekt leitet und ins Leben gerufen hat, freut sich, den Schülerinnen spielerisch und kreativ den MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) näher zu bringen. Es soll verdeutlicht werden, dass der Ingenieursberuf durchaus auch ein sehr kreativer und innovativer Beruf ist und viele Anknüpfungspunkte zu anderen Berufszweigen hat.

Mit diesem Angebot will die Hochschule Schülerinnen Orientierung für die Planung der Studienfach- und Berufswahl geben und junge Frauen bekräftigen, ihre Zukunft in den Ingenieurwissenschaften zu sehen.

Die Anmeldung wird per Mail erbeten an benjamin.allbach(at)hs-kl.de





Hochschule Kaiserslautern

16.12.2016

