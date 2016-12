in-tech stellt 100sten Mitarbeiter in den USA ein

US-Niederlassung verzeichnet signifikantes Wachstum in den letzten drei Jahren

(firmenpresse) - Garching im Dezember 2016 – Das Engineering-Unternehmen in-tech gibt bekannt, dass der US-Hauptsitz in Greer, South Carolina seinen 100sten Mitarbeiter eingestellt hat. Angefangen mit nur fünf Mitarbeitern im Jahr 2013, hat das US-Unternehmen in den letzten drei Jahren ein enormes Wachstum verzeichnet. Mit ursprünglichem Fokus auf Elektronikentwicklung in der Automobilindustrie, hat in-tech sein Know-how kontinuierlich auch auf die Bereiche Maschinen- und Software-Engineering ausgeweitet und begleitet zahlreiche Projekte im In- und Ausland. „Wir sind sehr erfreut über unser permanentes Wachstum und freuen uns über kommende Projekte, die wir mit unserem nun 100-köpfigen Mitarbeiterstamm umsetzen können. Dabei setzen wir auf freundschaftliche Beziehungen unter allen unseren Angestellten, denn auf dieser Basis wurde auch die US-Niederlassung ins Leben gerufen“, so Christoph Schönmetzler, Geschäftsführer von in-tech Automotive Engineering.



Der US-Hauptsitz von in-tech Automotive Engineering befindet sich in der Innenstadt von Greer, South Carolina, welche der Mittelpunkt von einer großen Anzahl von Automobil-OEMs und -Zulieferern in der Region ist und auch als direkte Anlaufstelle für die südöstlich gelegenen Automotive-Zulieferunternehmen gilt. Büros in New Jersey und Kalifornien ergänzen das Niederlassungsnetz von in-tech in den USA.



Der 100ste Mitarbeiter am Standort in Greer stellt einen Meilenstein für in-tech dar und unterstreicht sowohl die mitarbeiterfreundliche Firmenkultur als auch das innovative Arbeits- und Projektfeld. „Ich habe immer den Wunsch gehabt mein Know-how im Bereich Automotive Engineering einzubringen und habe mich nicht davor gescheut für in-tech meinen neuen Wohnsitz um 900 Meilen zu verlegen“, so Mitarbeiter Christopher Collins.



Der Hauptsitz von in-tech befindet sich in Deutschland. in-tech startete im Jahre 2002 als Startup mit Sitz in München. Der Fokus wurde auf langfristige Service-Verträge gelegt. Durch seine einzigartige Unternehmenskultur und die zielstrebige Innovationsfreudigkeit, befindet sich das Unternehmen stetig auf Wachstumskurs. in-tech beschäftigt mittlerweile weltweit über 800 Mitarbeiter. Mit der Gründung des Tochterunternehmens in-tech industry im Jahr 2015, weitete das Unternehmen sein Portfolio auch auf Hightech-Industrie 4.0 Lösungen aus. Smarte Maschinenparks, vernetzte Produktionsanlagen und intelligente Gebäudeautomation für Kunden in Branchen Maschinenbau, Automotive und dem Transportwesen gehören mittlerweile zu Standarddienstleistungen des Engineering-Spezialisten.









in-tech ist ein innovatives Engineering-Unternehmen mit dem Schwerpunkt Elektronik und Software für die Branchen Automotive, Maschinenbau und Verkehrssysteme. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seither konsequent auf Wachstumskurs. Derzeit arbeiten rund 800 hochqualifizierte Fachleute bei in-tech.

Neben dem Hauptsitz in Garching bei München befinden sich noch weitere Standorte in Ingolstadt, Wolfsburg, Braunschweig, Stuttgart, Wien (Österreich), Nottingham (UK), Greenville (USA), Shenyang (China) und Prag (Tschechische Republik).

in-tech bietet die Entwicklung industrieller Steuerungssysteme in Automobil, Industrie und Verkehrssystemen an. Als Anbieter für Komplettleistungen bietet das Unternehmen umfangreiche Dienstleistungen rund um Entwicklung, Test und Analyse von Hard- und Software. Darüber hinaus entwickelt in-tech auch Hard- und Softwarelösungen für die Elektronik-Erprobung.

Der inhabergeführte Mittelständler glänzt dabei als exzellenter Arbeitgeber mit einer herausragenden Firmenkultur: Für die gute Arbeitsatmosphäre, den internen Teamgeist und die sehr gute Work-Life-Balance wurde das Unternehmen bereits mehrfach ausgezeichnet.



Weitere Informationen finden Sie unter www.in-tech.com



