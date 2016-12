Rüsselsheimer Volksbank unterstützt Rüsselsheimer Tafel

Spende in Höhe von 2000 Euroübergeben

Rüsselsheimer Tafel

(firmenpresse) - Bereits in alter Tradition unterstützt die Rüsselsheimer Volksbank die Rüsselsheimer Tafel. Mehrere Mitarbeiter arbeiteten vor Ort mit, packten Überraschungstüten und verteilten am Donnerstag Lebensmittel.

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt die Rüsselsheimer Volksbank aktiv die Rüsselsheimer Tafel. Nicht nur in Form einer Geldspende wird Unterstützung geleistet, sondern auch mit tatkräftiger Unterstützung durch Mitarbeiter vor Ort. Mehrere gemeinsame Aktionen wurden bereits in den letzten Jahren durchgeführt. So wurde gemeinsam die Aktion "Wünsch dir was" vor drei Jahren angeboten. Kinder, deren Eltern die Tafel nutzen, sollten Wünsche formulieren, die die Volksbank dann erfüllte. Dabei ging es nicht um materielle Wünsche, sondern vielmehr um immateriele Wünsche.

Im laufenden Jahr stellte die Volksbank der Caritas Rüsselsheim zehn Plätze zur Teilnahme am Familienausflug am 3.12.16 in den Europapark Rust zur Verfügung. Dadurch konnten zwei Familien aus Syrien einen wunderschönen Tag verbringen.

Am 15.12.16 übergaben Miriam Siegmund (stv. Leiterin Privatkundenmarkt) , Carsten Heidebrink (Leiter Privatkundenmarkt) und Timo Schmuck (Leiter Vertrieb/Marketing) eine Spende über 2.000 Euro dem glücklichen Tafelteam. "Hiervon werden länger haltbare Lebensmittel gekauft, wie z.B. Nudeln, Kaffee, Reis, die uns ansonsten für unsere Kunden nicht zur Verfügung stehen", berichtet Roman Kotyga von der Tafel. "Für uns ist es immer wieder eine Freude, die Tafel mit Geld und Tatkraft unterstützen zu können", freut sich Timo Schmuck.

Auch in 2017 wird sich die Rüsselsheimer Volksbank wieder für die Tafel in Rüsselsheim engagieren.

Mehr über das Engagement der Rüsselsheimer Volksbank erfahren Sie unter: www.R-Volksbank.de/engagement





Die Rüsselsheimer Volksbank ist Ihr kompetenter Finanzdienstleister in Rüsselsheim. Sie unterstützt ihre Kunden mit einem individuell auf sie ausgerichteten Finanzplan bei der Erreichung von finanziellen Wünschen und Zielen. Der persönliche Kontakt zum Kunden steht stets im Vordergrund. Zum angebotenen Produktportfolio gehören Produkte für Privat- und Firmenkunden ebenso wie Existenzgründer. Das genossenschaftliche Credo garantiert dabei verlässliche und sichere Kundenbeziehungen.

Rüsselsheimer Volksbank

