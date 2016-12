Frankfurter Rundschau: Das Versagen der EU

(ots) - Nun haben auch die 28 EU-Staats- und

Regierungschefs ihre Bankrotterklärung abgegeben. Zum Leid der

Menschen in Aleppo ist ihnen beim EU-Gipfel nicht viel eingefallen.

Betroffen haben sie gesagt, was alle wissen. Das syrische Regime und

dessen Verbündete Russland und Iran haben Verbrechen begangen.

Kanzlerin Angela Merkel beschuldigt noch den UN-Sicherheitsrat,

versagt zu haben. Doch wer mit dem Zeigefinger auf andere deutet,

richtet drei Finger auf sich. Die EU-Staaten hätten sich selbst viel

stärker engagieren können und müssen, um den Konflikt seit dessen

Ausbruch 2011 zu befrieden. Doch sie haben in gewohnter Manier lieber

das Scheckbuch gezückt und zudem versucht zu vermitteln. Was wäre

möglich gewesen, wenn die 28 EU-Staaten bereits eine abgestimmte

Außenpolitik hätten? Welche diplomatischen und wirtschaftlichen

Register hätten gezogen werden können, welches militärische

Drohpotential genutzt werden können, um das Schlimmste in dem nun

geschundenen Land zu verhindern?







