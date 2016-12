Fachkundig: Sideboard Cubo von Sudbrock

Ein Sideboard voller Kontraste: Das farblich abgesetzte, offene Fach bildet einen reizvollen Kontrapunkt zur geschlossenen Front und lockert sie optisch auf.

Foto: Sudbrock

Ein Sideboard voller Kontraste: Das farblich abgesetzte, offene Fach bildet einen reizvollen Kontrapunkt zur geschlossenen Front und lockert sie optisch auf. Raffiniert: Durch die Abschrägung der filigranen Fachkante entsteht ein kunstvolles Fugenspiel. Dank handwerklicher Meisterarbeit ist das Fach exakt auf Gehrung gefertigt.



Kreative Einrichter konfigurieren ihr Cubo Sideboard selbst. Ganz nach dem Baukastenprinzip lassen sich Türen, Schubkästen oder Klappen frei wählen und mit offenen Fächern kombinieren. Und auch bei der Farbwahl bleibt viel Raum für die individuelle Gestaltung: Alle Elemente sind in verschiedenen Lackfarben lieferbar. Der bodenstehende Korpus ist wahlweise mit Sockel, Kufen oder niedrigen bzw. hohen Füßen in den Farben Schwarz oder Chrom ausgestattet. Weitere Informationen unter www.sudbrock.de.



Unternehmensprofil Sudbrock:



Das Unternehmen „Sudbrock GmbH Möbelhandwerk“ produziert hochwertige Wohnmöbel und Garderobensysteme, die sich durch ein zeitloses ästhetisches Design, durchdachte Funktion und individuelle Maßanfertigung auszeichnen. Der ostwestfälische Betrieb mit Sitz in Rietberg-Bokel wurde im Jahr 1922 gegründet. Seit 1988 übernimmt mit Johannes Sudbrock die dritte Generation Verantwortung im Unternehmen. Unter seiner Führung ist es gelungen, den Betrieb als Markenhersteller im Möbelsegment zu etablieren. Als Spezialist rund um die Holzverarbeitung hat sich das Unternehmen vor allem mit seiner besonderen Furnierkompetenz einen Namen gemacht. Um eine erstklassige Qualität zu gewährleisten, wählt Geschäftsführer Johannes Sudbrock jeden Stamm der heimischen Hölzer persönlich aus. Nahezu alle verarbeiteten Holzarten kommen aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Unternehmen legt Wert auf einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Holz: Vom Stamm bis zum kleinsten Holzspan wird der Rohstoff zu 100 Prozent genutzt. So finden sogar die Holzabfälle wertvolle Verwendung: Sie dienen im eigenen Wärmekraftwerk zur Energiegewinnung. Die 90 engagierten Mitarbeiter fertigen unter der Marke „Sudbrock“ ausschließlich Qualitätsmöbel mit dem Prädikat „Made in Germany“. Weitere Informationen unter www.sudbrock.de .





Kontaktdaten Unternehmen:



Sudbrock GmbH Möbelhandwerk

Brunnenstraße 2

D-33397 Rietberg-Bokel

Fon: 05244 / 9800-0

Fax: 05244 / 9800-10

eMail: info(at)sudbrock.de

www.sudbrock.de





