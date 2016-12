Apartments und Hotels einrichten mit Systemmöbeln von Sudbrock

Sudbrock, Systemspezialist für individuelle Designmöbel mit über 90 Jahren Erfahrung im Möbel- und Garderobenbau, bietet als kompetenter Partner maßgeschneiderte Lösungen für den Objektausbau an.

Foto: Sudbrock

(firmenpresse) - Der Name Sudbrock steht für ein frisches, modernes Design mit schlichter Formensprache ideal für die Umsetzung stylischer Raumkonzepte. Das umfangreiche Programm ist modular konfigurierbar und somit überaus flexibel und kombinationsfreudig, um individuelle Entwürfe zu realisieren. Mit dem fein abstimmbaren Höhen-, Breiten- und Tiefenrastersystem wird eine hohe Planbarkeit garantiert. Selbst die schwierigsten Grundrisse können so genau auf den Zentimeter geplant werden. Fast alle Korpusse aus dem Programm lassen sich beliebig aneinanderreihen und stapeln, sind vielseitig einsetzbar und können ganz individuell mit Türen, Schüben oder Klappen bestückt werden.



Dank der großen Auswahl an Materialien und Farben ist der Spielraum für die Umsetzung kreativer Konzepte groß: Die Palette reicht von matten und glänzenden Lacken in den verschiedensten Farbtönen bis hin zu edlen Furnieren aus Echtholz. Furniert werden können alle sichtbaren Oberflächen – auch Rückwände und Innenflächen. Auf Wunsch wird das Furnier durchgängig über ein mehrteiliges Möbel angelegt, so dass es wie aus einem Guss wirkt. Elemente aus Glas wie Türen und Abdeckblätter sowie raffinierte Beleuchtungskomponenten, die stimmungsvolle Akzente setzen, runden das Materialangebot ab.



Das umfassende Produktangebot macht die Komplettausstattung von Apartments und Hotels möglich: Von Schränken und Sideboards über Betten, Nachtkonsolen und Tischen bis hin zu Mediamöbeln, Homeoffice-Lösungen, Garderoben und maßgefertigten Einbauschränken. Die funktionellen Möbel bieten durchdachte Details wie verborgene Kabeldurchlässe, magnetische Blenden und Push-to-Open-Technik. Hier lässt sich wirklich jeder Entwurf umsetzen.



Mit einem hohen Anspruch in punkto Qualität setzt Sudbrock auf die Langlebigkeit seiner Möbel: Alle Produkte sind mit einer 5-jährigen Garantielaufzeit ausgestattet. Präzision und Sorgfalt in der Fertigung garantieren, dass sämtliche Bauteile exakt auf Gehrung gearbeitet sind - ein Qualitätsmerkmal, auf das Sudbrock besonders stolz ist. Weitere Informationen unter www.sudbrock.de









Das Unternehmen „Sudbrock GmbH Möbelhandwerk“ produziert hochwertige Wohnmöbel und Garderobensysteme, die sich durch ein zeitloses ästhetisches Design, durchdachte Funktion und individuelle Maßanfertigung auszeichnen. Der ostwestfälische Betrieb mit Sitz in Rietberg-Bokel wurde im Jahr 1922 gegründet. Seit 1988 übernimmt mit Johannes Sudbrock die dritte Generation Verantwortung im Unternehmen. Unter seiner Führung ist es gelungen, den Betrieb als Markenhersteller im Möbelsegment zu etablieren. Als Spezialist rund um die Holzverarbeitung hat sich das Unternehmen vor allem mit seiner besonderen Furnierkompetenz einen Namen gemacht. Um eine erstklassige Qualität zu gewährleisten, wählt Geschäftsführer Johannes Sudbrock jeden Stamm der heimischen Hölzer persönlich aus. Nahezu alle verarbeiteten Holzarten kommen aus zertifizierter, nachhaltiger Forstwirtschaft. Das Unternehmen legt Wert auf einen sorgsamen Umgang mit der Ressource Holz: Vom Stamm bis zum kleinsten Holzspan wird der Rohstoff zu 100 Prozent genutzt. So finden sogar die Holzabfälle wertvolle Verwendung: Sie dienen im eigenen Wärmekraftwerk zur Energiegewinnung. Die 90 engagierten Mitarbeiter fertigen unter der Marke „Sudbrock“ ausschließlich Qualitätsmöbel mit dem Prädikat „Made in Germany“. Weitere Informationen unter www.sudbrock.de .

