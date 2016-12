Kein guter Tag für Qualität und Verbraucherschutz - Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu den Spielhallengesetzen in Berlin und Rheinland-Pfalz

(ots) - "Dies ist kein guter Tag für die Qualität und den

Verbraucherschutz rund um das legale gewerbliche Spielangebot in

Deutschland" erklärte Georg Stecker, Vorstandssprecher des

Dachverbands Die Automatenwirtschaft. Mit seiner heutigen

Zurückweisung von Revisionen vorangegangener Urteile hat das

Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Zweifel und Bedenken der

Automatenwirtschaft leider nicht geteilt.



Die Deutsche Automatenwirtschaft setzt sich schon seit langem

dafür ein, dass entsprechend den Zielen des

Glücksspielstaatsvertrages die Entscheidung über den Weiterbetrieb

von Spielhallen nicht willkürlich nach Abstand und Größe geschieht,

sondern Qualität Grundlage bei der Bewertung von Spielstätten sein

muss. Das ist in erster Linie eine Frage des Verbraucherschutzes. Die

heutige Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts ist auch kein

gutes Signal für Tausende von Arbeitsplätzen in legalen Betrieben in

Deutschland ", sagte Stecker in Leipzig und bedauerte, dass mit der

getroffenen Entscheidung diese Qualitätsmerkmale künftig keine Rolle

bei der Entscheidung über den Weiterbetrieb von

Spielhallen-Standorten spielen werden.



"Wir werden sehen, ob das Bundesverfassungsgericht zu einer

anderen Einschätzung kommt.", so Stecker im Anschluss an die

Urteilsverkündung.







