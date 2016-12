Kollegah: Streaming-Rekord und Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts

(ots) - Deutschland hat einen neuen Streaming-König:

Pünktlich zum jüngsten Album-Release knackt Kollegah in dieser Woche

die 400 Millionen-Marke. Damit ist er hierzulande der meistgestreamte

Künstler aller Zeiten und wirft den bisherigen Rekordhalter Eminem

vom Thron. Auch in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von

GfK Entertainment, setzt er sich die Krone auf: Sein Album

"Imperator", das auf seinem eigenen Label Alpha Music Empire

veröffentlicht und von Warner Music vertrieben wird, ist bereits

seine vierte Nummer 1 nach "Jung brutal gutaussehend 2", "King" und

"Zuhältertape Vol. 4". Sowohl nach Umsatz als auch nach Menge liegt

"Imperator" in der aktuellen Chartwoche deutlich vorne.



Die Offiziellen Deutschen Charts werden von GfK Entertainment im

Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie e.V. ermittelt. Sie decken

90 Prozent aller Musikverkäufe ab und sind das zentrale

Erfolgsbarometer für Industrie, Medien und Musikfans. Basis der

Hitlisten sind die Verkaufs- bzw. Nutzungsdaten von 2.800

Einzelhändlern sämtlicher Absatzwege. Dazu zählen der stationäre

Handel, E-Commerce-Anbieter, Download-Portale und

Musik-Streaming-Plattformen.







