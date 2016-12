neues deutschland: Im gleichen Waggon - zum Arbeitskampf bei Bombardier

(ots) - Noch ist unklar, wie viele Jobs der

Bombardier-Konzern in Ostdeutschland tatsächlich streichen wird. Vom

Arbeitsamt Bautzen gab es aber schon einmal Beruhigungspillen: Andere

Firmen der Region warteten auf Facharbeiter. Mag sein: In Ostsachsen

bereitet nicht mehr exorbitant hohe Arbeitslosigkeit Sorgen, sondern

mittlerweile fehlen immer häufiger Fachkräfte. Kann man also - denn

das wäre die logische Schlussfolgerung - dem Vorhaben der Kanadier,

auf Kosten ihrer Mitarbeiter die Aktionäre zu beglücken, in der

Lausitz ganz gelassen entgegen sehen?



Mitnichten. Auf dem Spiel steht nämlich nicht nur eine 170-jährige

Tradition, die bis heute einen Teil der Görlitzer Identität prägt.

Gefährdet ist darüber hinaus auch ein Betrieb, der nach dem

Metallflächentarif bezahlt - und damit in der Region Ostsachsen eine

Ausnahme ist. Hier bügeln Firmenchefs Forderungen von Gewerkschaftern

nach Tariflöhnen noch immer mit dem Hinweis ab, man solle doch

dankbar sein über jede Art von Arbeitsplatz.



Wenn also Bombardier schrumpft, schließt oder an einen

Konkurrenten verkauft wird, merken das auch Handwerker oder

Ladeninhaber. Die Ostsachsen sollten sich deshalb nicht nur als

»Trainspotter« verstehen - Leute, die lediglich interessiert

beobachten, wohin die Züge rollen. Wenn die Bombardier-Werker

streiken, sollten sie vielmehr an ihrer Seite stehen. Denn sie sitzen

mit ihnen im gleichen Waggon.







