Einsparpotenzial der Heizung errechnen

(ots) - Energie ist teuer. Trotzdem geben die meisten

Haushalte dafür unnötig viel Geld aus - vor allem beim Heizen: Drei

von vier Anlagen in Deutschland arbeiten nicht optimal. Dabei können

schon kleine Eingriffe viel bewirken: Eine neue Heizungspumpe zum

Beispiel verbraucht bis zu 80 Prozent weniger Strom. Außerdem wird

ihr Einbau staatlich gefördert. Wie viel Geld eine effiziente

Heizungsanlage spart, zeigt der Optimierungsrechner auf

www.intelligent-heizen.info.



Bereits kleinere Maßnahmen ohne großen Kosten- und Zeitaufwand

können den Energieverbrauch beim Heizen deutlich senken. Seit August

2016 unterstützt die Bundesregierung daher die Optimierung von

Heizungen mit einem Zuschuss von 30 Prozent auf die Nettokosten.

Gefördert wird der Austausch alter Heizungs- und Warmwasserpumpen

durch hocheffiziente Modelle. Den Zuschuss gibt es aber auch für den

hydraulischen Abgleich der Heizung inklusive weiterer Maßnahmen, die

zusätzlich Energie sparen. Durch die Förderung profitieren Haushalte

gleich mehrfach: Die Investition kostet sie weniger und im Anschluss

sinken die jährlichen Ausgaben für Strom und Heizung.



Heizen ohne Energieverschwendung



Was eine Heizungsoptimierung im Einfamilienhaus finanziell bringt,

kann man mit dem Optimierungsrechner auf dem Portal

www.intelligent-heizen.info herausfinden. Dazu geben Nutzer die

Wattzahl ihrer Heizungspumpe und ihre Wohnfläche in Quadratmetern

ein. Daraufhin berechnet das Online-Tool, was Pumpentausch und

hydraulischer Abgleich pro Jahr an Kosten sparen - und wofür man die

eingesparte Energie im Haushalt stattdessen nutzen könnte.



Wer zum Beispiel eine alte Pumpe mit einer Leistung von 150 Watt

durch eine moderne 10-Watt-Pumpe ersetzt und gleichzeitig die gesamte

Anlage vom Fachmann optimal einstellen lässt, reduziert die

jährlichen Energiekosten um mehr als 300 Euro im Jahr. Die so



eingesparte Energie würde für über 1.000 Waschgänge reichen.



Der Optimierungsrechner ist ein Angebot des Spitzenverbandes der

Gebäudetechnik VdZ. Geschäftsführer Michael Herma erklärt, warum es

wichtig ist, mehrere Maßnahmen zu kombinieren: "Neben dem Austausch

einzelner Anlagenteile ist es notwendig, das gesamte System durch

einen hydraulischen Abgleich optimal einzustellen. Erst dann wird das

ganze Einsparpotenzial ausgeschöpft."



Praxisnahe Erklärfilme für umweltbewusste Eigentümer



Auf dem Online-Portal "Intelligent heizen" geben außerdem drei

Erklärfilme einen guten Überblick zu den Themen Optimierung,

hydraulischer Abgleich und Pumpenaustausch. Am Beispiel von Biker und

Hausbesitzer Andi erfährt man, wo die Energiefresser im eigenen

Haushalt liegen, wie ein Fachmann diese beseitigt und wie man dabei

von staatlichen Fördermitteln profitieren kann. Die Videos

vermitteln, warum die Optimierung der Heizung sinnvoll ist - sowohl

für die Umwelt als auch für den eigenen Geldbeutel.



Optimierungsrechner:

http://optimierungsrechner.intelligent-heizen.info/

Erklärfilme:

http://www.intelligent-heizen.info/informationsvideos/





Über "Intelligent heizen"



Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein

Angebot des Spitzenverbandes der Gebäudetechnik VdZ. Seit 2007

informiert das Serviceportal technologieoffen und

energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche

Heizungsmodernisierung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie

unter www.intelligent-heizen.info. Tipps für energiesparendes Heizen

und aktuelle Informationen gibt es jetzt auch auf Facebook.







Pressekontakt:

Josefin Riemer | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbH

Telefon: 030 308811-36 | E-Mail: presse(at)kompaktmedien.de



Original-Content von: VdZ - Forum f?r Energieeffizienz in der Geb?udetechnik e.V., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.12.2016 - 17:33

Sprache: Deutsch

News-ID 1437456

Anzahl Zeichen: 4250

Kontakt-Informationen:

Firma: VdZ - Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik e.V.

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung