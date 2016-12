neues deutschland: Sportverein Roter Stern Leipzig hat gute Chancen auf Sportanlage in Connewitz

(ots) - Der Leipziger Sportverein Roter Stern Leipzig hat

gute Chancen auf die Übernahme der Sportanlage Teichstraße im

Stadtteil Connewitz. Wie das Sportamt Leipzig gegenüber der in Berlin

erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe)

mitteilte, wird die Entscheidung gemeinsam von dem Sportamt mit dem

städtischen Sportausschuss nach Ende der Bewerbungsfrist am

28.02.2017 gefällt. Im Sportausschuss sitzen elf stimmberechtigte

Stadträte. SPD, Grüne und LINKE kommen auf sieben Stimmen, CDU und

AfD auf vier. Michael Schmidt, sportpolitischer Sprecher der Grünen

und Mitglied im Sportausschuss erklärte gegenüber »nd« seine

Unterstützung für den Verein: »Die Vergabe an Roter Stern Leipzig

wäre eine logische und richtige Entscheidung.«

Roter-Stern-Geschäftsführer Adam Bednarsky sitzt für die LINKEN

ebenfalls im Sportausschuss. Abstimmen dürfe er aus

Befangenheitsgründen zwar nicht. Aber es könne davon ausgegangen

werden, dass die restlichen Mitglieder seiner Partei das Vorhaben

unterstützen.



Christopher Zenker, SPD-Fraktionschef und Vorsitzender des

Sportausschusses hatte bereits seine Unterstützung für den Verein

erklärt. Dies würde eine potenzielle Mehrheit für den Roten Stern

Leipzig bedeuten. Seit Jahren versucht der Verein, die Sportanlage zu

übernehmen. Leipzig hatte kürzlich einen Pachtvertrag mit dem

ehemaligen Nutzer SV Azubi aufgelöst.







