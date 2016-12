Ärzte der Welt: Höchst beunruhigende Situation in Aleppo - Leben von eingeschlossenen Zivilisten muss gerettet werden

(ots) - Nachdem die Evakuierung der Zivilisten am

Freitagnachmittag wieder ausgesetzt wurde, ist Ärzte der Welt in

höchstem Maße beunruhigt, dass sich die Menschen, die immer noch in

Ost-Aleppo eingeschlossen sind, in Sicherheit bringen können. Ärzte

der Welt geht von 50.000 bis 100.000 Männern, Frauen und Kindern aus,

die sich noch auf etwa fünf Quadratkilometern in Ost-Aleppo

aufhalten.



"Wir wissen, dass es viele Verletzte gibt, die schon lange hätten

evakuiert werden müssen."In Ost-Aleppo steht kein Krankenhaus mehr.

Seit Beginn des Krieges sind mindestens 120 Gesundheitseinrichtungen

zerstört worden. Jetzt gibt es nur noch provisorische

Krankenstationen in Kellerräumen, Operationen werden ohne

Betäubungsmittel durchgeführt", sagt François de Keersmaeker,

Direktor von Ärzte der Welt Deutschland. Das humanitäre Völkerrecht

gewährt medizinischem Personal und den von ihm versorgten

Patientinnen und Patienten eigentlich Schutz. "Aber das Töten von

Zivilisten ist schon fast zur Norm geworden", so Joel Weiler, Leiter

der Nothilfeabteilung von Ärzte der Welt Frankreich. "Auch der Krieg

hat Regeln, und diese werden in Aleppo ständig gebrochen." Die

Situation sei eine Tragödie, es gäbe keine Grundnahrungsmittel mehr,

und die Menschen hätten große Angst, was in den nächsten Stunden und

Tagen mit ihnen passieren werde.



Ärzte der Welt wiederholt seinen Appell, die Gewalt gegen

Zivilisten und Gesundheitseinrichtungen einzustellen und fordert die

internationale Gemeinschaft dazu auf, alle politischen Wege zu

nutzen, um mehr Druck auszuüben, damit die Zivilisten evakuiert

werden können, damit allen Menschen in Syrien Zugang zu humanitärer

Hilfe ermöglicht wird und das Leiden der Menschen ein Ende findet.

Denn mit Aleppo ist der Krieg noch lange nicht beendet.







