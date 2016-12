Badische Neueste Nachrichten: Zwischen zwei Welten - Kommentar von Christopher Töngi

(ots) - Für Terrorgruppen wie den Islamischen Staat sind

frustrierte Menschen leichte Opfer. Dass nun ein Kind aus Deutschland

womöglich in die Fänge des IS geraten sein könnte, stimmt sehr

nachdenklich. Eine neue Strategie oder nur ein "Zufall"? Wenn die

Terroristen jetzt verstärkt Jugendliche ins Visier nehmen, könnte

dies die Stimmung in Deutschland weiter aufheizen. Und dem IS damit

in die Karten spielen. Denn wenn Kinder aus andersgläubigen Familien

unter Generalverdacht gestellt werden, wäre dies für die Integration

äußerst schädlich.







