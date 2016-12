Allg. Zeitung Mainz: Neue Qualität / Kommentar von Markus Lachmann zur Bombe von Ludwigshafen

(ots) - Ein zwölfjähriger Deutsch-Iraker soll einen

Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen geplant haben.

Diese Nachricht verstört und beunruhigt zugleich. Von Kindern, die

Anschläge verüben, hat man vielleicht aus dem Nahen Osten gehört.

Aber hier, in Deutschland? Zunächst einmal muss man die

Ermittlungsergebnisse abwarten. Fälle, in denen Jugendliche Anschläge

verübten - man denke an den 17-jährigen Afghanen, der in einer

Regionalbahn bei Würzburg mit Axt und Messer auf Passagiere losging -

hat es bereits gegeben. Auch werden die Personen, die nach Syrien

oder Irak ausreisen, um in den Krieg zu ziehen oder sich ausbilden zu

lassen, immer jünger. Die Möglichkeiten des Internets bei der

Radikalisierung junger Menschen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Dass nun womöglich auch Kinder von der Terrormiliz Islamischer Staat

regelrecht angeleitet werden, Bomben zu bauen und zu zünden, hätte in

Europa eine neue Qualität. Geklärt werden muss, welches Umfeld der

12-Jährige hatte, ob es Kontakte der Eltern zur islamistischen Szene

gab. Bei dem Jungen handelt es sich aber nicht um einen Terroristen,

er wollte offenbar nur ausführen, was ihm Erwachsene eingebläut

haben. Das Beispiel Ludwigshafen zeigt, wie wichtig die

Islamismusprävention ist. Aufklärung sollte bereits in den Schulen

beginnen. Doch bei aller Beunruhigung: Das gescheiterte Attentat

sollte kein Grund sein, Weihnachtsmärkte zu meiden. Dann haben die

Menschenhasser, die genau diese Furcht erzeugen wollen und die unsere

freiheitliche Gesellschaft ablehnen, gewonnen.







