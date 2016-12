UIEvolution kauft Surround und wird zu Xevo

(ots) - UIEvolution, Inc., gab

heute bekannt, dass es einen abschließenden Vertrag mit der

Surround.io Corporation, einem Start-up-Unternehmen aus dem Bereich

Maschinelles Lernen mit Sitz in Seattle, unterzeichnet hat, in dem

die Übernahme von Surround.io durch UIEvolution vereinbart wird. Es

wird erwartet, dass die Transaktion aufgrund von bestimmten

branchenüblichen Vertragsabschlussbedingungen noch bis zum Ende

dieses Jahres abgeschlossen sein wird.



Im Rahmen des Kaufabschlusses wird UIEvolution sich in Xevo Inc.

umbenennen. Der neue Name Xevo(TM) (ausgesprochen: zee-vo) steht,

zusammen mit der Übernahme von Surround, für einen erweiterten Fokus

des Unternehmens, der über die Entwicklung von Benutzerschnittstellen

hinausgeht. Ziel ist es, unter Einsatz eines breiten Spektrum an

Technologien, wie unter anderem Deep Learning, Maschinelles Sehen,

Maschinelles Lernen, Big-Data-Analyse und Cloud-Dienste für die

Automobilindustrie, ein weiter gefasstes Benutzererlebnis zu

schaffen.



Xevo ist ein Weltmarktführer bei Software für vernetzte Autos,

wobei mittlerweile annähernd 10 Millionen Fahrzeuge mit der

unternehmenseigenen und patentrechtlich geschützten Technik auf der

Straße unterwegs sind. Das aus Produkten für Automobile bestehende

End-to-End-Paket von Xevo nutzt verschiedene Quellen oder die

Informationen, die im Auto selbst erzeugt werden, und vernetzt Fahrer

und Fahrzeug nahtlos mit mobilen Anwendungen, Inhalten und Diensten,

wodurch der Fahrer in die Lage versetzt wird, seinen digitalen

Lebensstil in sein Fahrerlebnis zu integrieren.



Mithilfe von im Fahrzeug erzeugten Informationen, cloudbasierten

Analysen und Maschinellem Lernen kreiert und testet Xevo neue, durch

KI-Technologien vorangetriebene Lösungen beim Maschinellen Lernen für

Autos und bringt diese zum Einsatz. Dadurch sollen Leistungsfähigkeit



und Sicherheit erhöht und das Fahrerlebnis verbessert werden. Die

Fahrer profitieren unter anderem von Funktionen, wie zum Beispiel,

dass eine Ablenkung oder Behinderung des Fahrers erkannt wird,

Hindernisse auf der Straße identifiziert und angezeigt werden,

Benachrichtigungen über die jeweils aktuellen Wetterbedingungen

übermittelt werden und dass für den Fahrer eine Punktekarte etwa für

Nachlässe bei der Versicherung erstellt werden kann.



Die selben Abläufe erlauben es dem Unternehmen,

Big-Data-Informationen, die aus Millionen von Autos auf der Straße

erhoben worden sind, in ein mächtiges Analyseinstrument zu

verwandeln, das Herstellern helfen kann, Probleme vorherzusagen und

die Dienste, die sie ihren Kunden anbieten, zu verbessern. Zu den

Vorzügen hier gehören etwa Benachrichtigungen über den Verkauf und

über Serviceleistungen, Statistiken zum Fahrverhalten und zum Auto,

die Möglichkeit, endemische Probleme zu erkennen und den Verschleiß

von einzelnen Komponenten vorherzusagen, sowie die Bereitstellung

eines Hypertargeting-Marketing.



"Wir freuen uns auf die Gelegenheit, mit den Fachleuten von

Surround zusammenzukommen, und wir freuen uns darüber, die

Umbenennung unseres Unternehmens in Xevo bekannt geben zu dürfen.

Diese Übernahme spiegelt die natürliche Weiterentwicklung des

Unternehmens wider, womit auch eine umfassende Anerkennung der

Einflusses einhergeht, den KI und Maschinelles Sehen auf die

Automobilindustrie hat", sagte Dan Gittleman, CEO von Xevo. "Das

Surround-Team soll in unser Unternehmen integriert werden, und

mithilfe ihrer Kapazitäten in Sachen Datenwissenschaften werden wir

gemeinsam das Erlebnis beim vernetzten Auto neu erschaffen."



Surround.io wurde von einem beeindruckenden Technik-Team und von

altgedienten und erfahrenen Datenwissenschaftlern aufgebaut, die sich

auf Jahrzehnte an Erfahrung als wichtige Architekten von AWS,

Windows, Internet Explorer, Hotmail, MSN Messenger und als Entwickler

von Big-Data-Frameworks, die bei Bing und Azure im Einsatz sind,

stützen können. Surround.io hat eine für die Industrie ausgelegte

Infrastruktur für Maschinelles Lernen entwickelt, die einen

besonderen Schwerpunkt auf den Einsatz von Maschinellem Sehen für

Automobilszenarien legt und es einer enormen Anzahl von Autos

ermöglicht, Informationen auszutauschen und mit anderen Autos und

Systemen zu interagieren. Das gemeinsame Unternehmen Xevo ermöglicht

es den Teams, ihre jeweilige Grundlagen, ihr Wissen und ihre Mittel

mit einander zu verbinden und so die Zukunft der Künstlichen

Intelligenz für vernetzte Autos einzuläuten.



"Wir sind sehr gespannt auf unserer gemeinsame Arbeit bei Xevo und

freuen uns darauf, unsere Technologie auf den Markt für vernetzte

Autos bringen zu können", sagte John Ludwig, CEO von Surround.io.

"Wir haben hier eine noch nie da gewesenen Chance, unsere Technologie

einzusetzen, um Millionen von Autofahrern zu unterstützen, und wir

arbeiten derzeit hart daran, unserer Fertigkeit in die Angebote von

Xevo zu integrieren. Die Aufnahme des Maschinellen Lernens in das

Fahrerlebnis steht für einen grundlegenden Wandel und es ist genau

die Art von Herausforderung, der wir uns im Verlauf unseres

bisherigen Berufslebens immer mit Freude gewidmet und für die wir

Lösungen geliefert haben."



Über Xevo



Xevo ist ein Weltmarktführer bei auf Daten beruhenden

Nutzererlebnissen mit dem weltweit umfangreichsten Einsatz von

IoT-Technologien in der Automobilindustrie und der Kreuzfahrtbranche.

Die starken Lösungen von Xevo für vernetzte Autos nutzen Big Data,

Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, um eine

kontinuierliche Geschäftsanalyse und extrem verbesserte

Fahrerlebnisse zu bieten. Unser komplettes Produktpaket für

Automobile verbindet Fahrer und Fahrzeug nahtlos mit mobilen

Anwendungen, Inhalten und Diensten. Xevo-Technologie ist für

Fahrzeugsysteme auf der ganzen Welt lizenziert und das Unternehmen

beliefert einige der weltweit größten Automobilhersteller. Weitere

Informationen erhalten Sie unter www.xevo.com



Unter keinen Umständen sollte diese Mitteilung als Angebot zum

Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in irgendeinem Land, in dem ein

solches Angebot zum Kauf oder Verkauf vor der Anmeldung oder

Zulassung unter den Bestimmungen der Wertpapiergesetze des jeweiligen

Landes ungesetzlich ist, verwendet oder als ein solches Angebot

betrachtet werden. Diese Mitteilung kann bestimmte

"zukunftsgerichtete Aussagen" über die zukünftigen Erwartungen von

Xevo Inc. oder weitere Aussagen enthalten, die andere als historische

Tatsachen betreffen. Xevo Inc. zielt darauf ab, dass solche

zukunftsgerichteten Aussagen den Safe-Harbor-Bestimmungen, die sich

aus den entsprechenden Wertpapiergesetzen ergeben, unterliegen. Da

diese Aussagen bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten und

sich jederzeit ändern können, könnten die tatsächlichen Ergebnisse

wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen.



UIEVOLUTION und XEVO sind eingetragene und nicht eingetragene

Handelsmarken von UIEvolution, Inc. Andere Handelsmarken, Namen und

Warenzeichen, die in dieser Pressemitteilung genannt werden, sind

Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.







