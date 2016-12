Stuttgarter Zeitung: "Eine andere Art

des Missbrauchs" zum Anschlagsversuch in Ludwigshafen

(ots) - Tötet nicht eure Kinder, heißt es in Sure 17 des

Koran. Ausgerechnet jene Terroristen, die sich Allah verschrieben

haben, führen nichts anderes im Schilde. Der sogenannte "Islamische

Staat" bildet Minderjährige zu Mördern aus, opfert sie als

Selbstmordattentäter für seine perversen Zwecke. In Bagdad und in der

Türkei haben solche lebenden Bomben auf Kindesbeinen schon Anschläge

verübt. Der Terror ist leider auch in Deutschland zu Hause, auch wenn

wir bisher von verheerenden Attentaten verschont geblieben sind. Er

ist hier zu Hause in Gestalt von Hasspredigern und Hetzern, die

Schüler zu Verbrechen anstacheln. Solchen Leuten darf der Staat

keinen Raum lassen - weder im Internet noch in Hinterhofmoscheen. Er

muss sich aber auch darum kümmern, dass unter den Muslimen

hierzulande keine verlorene Generation heranwächst, die sich als

Nachwuchsterroristen rekrutieren lässt.







