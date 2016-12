RIVA Audio unterstützt den ESV Kaufbeuren

Ab sofort können Fans des Allgäuer Eishockey-Vereins brillante Klangerlebnisse genießen

(firmenpresse) - Fountain Valley, USA im Dezember 2016 – RIVA Audio, die Lifestyle Marke von Audio Design Experts, Inc. (ADX), gibt die Kooperation mit dem Eishockey-Verein Kaufbeuren bekannt. Das kalifornische Unternehmen sponsert den deutschen Traditionsverein ab sofort bei Gewinnspielen und bei der Ausstattung der neuen Arena, die Ende 2017 eröffnet werden soll. Im Dezember und Januar können Fans jeweils ein Exemplar der soundstarken Bluetooth-Speaker Turbo X und RIVA S bei einer Facebook-Verlosung des ESVK gewinnen.



Der ESVK blickt auf über 70 Jahre Eishockey-Tradition zurück und ist mit sechs Titeln Zweitligarekordmeister. Dabei ist die Nachwuchsförderung eine solide Basis: Mit über 300 Nachwuchsspielern ist der Traditionsverein eine führende Talentschmiede. Alle Nachwuchsteams spielen in den höchsten deutschen Nachwuchsligen. Aus der Jugendarbeit des ESVK stammen zahlreiche Eishockey-Größen und Legenden wie Eric Weishaupt, Dieter Hegen, oder Stefan Ustorf. Auch zukünftig hat der Eishockey-Verein aus Kaufbeuren viel vor: So soll in der Saison 2017 die neue Arena eröffnet werden, die 3500 Zuschauern Platz bietet.



„In den USA ist Eishockey sehr populär und hat eine lange Tradition. Genauso ist es beim ESVK“, sagt Christine McKibban, CMO von RIVA Audio. „Bei RIVA Audio streben wir immer nach der besten Qualität. Daher haben wir uns für das Sponsoring dieses deutschen Traditionsvereins entschieden und freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



Anspruch von RIVA Audio ist es, Musik so wiederzugeben, wie Künstler sie aufgenommen haben. Seit Frühjahr 2016 sind die Bluetooth-Speaker Turbo X und RIVA S auch im deutschen Markt erhältlich. Die Audio-Experten aus Kalifornien statten alle Produkte mit der selbstentwickelten Trillium™-Technologie aus, die in den USA bereits patentiert wurde. Diese proprietäre 3-Kanal Audiotechnologie erzeugt ein deutlich breiteres Klangfeld, als es herkömmliche Lautsprecher dieser Größe bieten. Die Multi-Space-Audiosysteme der Serie WAND liefern stereophonen Sound in höchster Qualität aus nur einer einzigen Box. Das Ergebnis ist ein außergewöhnliches Klangerlebnis, das in jedem Raum sowie Outdoor aus jeder Quelle wiedergegeben werden kann – ob per Netzwerk oder Online. Anwender können damit Musik in High-Resolution-Qualität hören. Ob Podcasts, YouTube-Kanäle, oder auch multiple Verbindungsmöglichkeiten inklusive Wi-Fi, DDMS, Spotify Connect, AirPlay, DLNA, Bluetooth und Chromecast – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.





„Wir konnten uns selbst von der außerordentlichen Klangqualität der Soundsysteme überzeugen und freuen uns darauf, diese Erfahrung mit unseren Fans zu teilen“, sagt Michael Kreitl Geschäftsführer des ESVK. „Für 2017 haben wir - genau wie RIVA Audio - einiges geplant. Daher passt diese Kooperation in jeder Hinsicht perfekt.“



Distributionspartner von RIVA Audio in Deutschland ist ElectronicPartner mit den EP:Fachhändlern und den MEDIMAX Märkten, für die Schweiz ist die Rainbow Home Entertainment AG zuständig.



Weitere Informationen zu RIVA Audio sind unter folgendem Link abrufbar: http://rivaaudio.de







Über RIVA

Audio-Experte Rikki Farr, heute Chairman von ADX, vormals Konzertveranstalter, hat in über 45 Jahren intensiv mit Musikerlegenden wie Pink Floyd, Jimi Hendrix, David Bowie, Miles Davis und vielen mehr zusammengearbeitet. In Kooperation mit leidenschaftlichen Designern, Ingenieuren und Musikern entstand so die Idee von RIVA: soundstarke und dabei handliche Lautsprecher zu entwickeln, mit denen Musik so klingt, wie sie ursprünglich gemacht wurde. Die Bluetooth-Speaker von RIVA kombinieren hochleistungsfähige Komponenten und eine ausgefeilte Technik wie die patentierte, selbst entwickelte Trillium Audio-Technologie, mit elegantem, schlankem Design. RIVA wurde in den USA bereits mehrfach prämiert, unter anderem mit dem CES Innovation Award 2014. Firmensitz ist in Südkalifornien. Weitere Informationen sind unter www.rivaaudio.com abrufbar sowie auf www.facebook.com/RIVANation, www.twitter.com/rivaaudio, www.instagram.com/rivanation, Google + http://ow.ly/Pzi9k,

http://www.youtube.com/user/RIVAaudio, http://www.pinterest.com/rivanation/



Über Audio Design Experts, Inc.

Das kalifornische Unternehmen ADX entwickelt und vertreibt hochleistungsfähige Audio-Lösungen. Dank der Kombination aus innovativem Design, intelligenter Technik, langjähriger Erfahrung und mithilfe von engagierten Partnern entstehen Audio-Lösungen mit modernster Hard- und Software. ADX wurde vor zweieinhalb Jahren von Rikki Farr gegründet. Firmensitz ist Fountain Valley in Kalifornien.



