Neue Westfälische (Bielefeld): Terrorverdacht gegen Zwölfjährigen

Neue Dimension

Dirk Müller

(ots) - In der syrischen Hauptstadt Damaskus ist gestern

ein siebenjähriges Mädchen mit einem Sprengstoffgürtel in eine

Polizeiwache geschickt und in die Luft gesprengt worden. Das Kind

starb, drei Polizisten wurden verletzt. Dass terroristische

Grausamkeit keine Grenzen kennt, lässt sich auch hierzulande erleben.

Ludwigshafen ist offenbar nur knapp einem Anschlag entgangen, zu dem

gewissenlose Manipulateure einen zwölfjährigen Jungen als Tatwerkzeug

erkoren hatten. Ob das Kind nun direkt von IS-Aktivisten

(fern-)gesteuert oder durch Netzpropaganda radikalisiert wurde,

müssen die Ermittlungen zeigen. Was genauso stark erschüttert, wie

die Verblendung, die diesen Jungen zu seiner Absicht trieb, ist die

Ahnungslosigkeit, die bei Polizei und Geheimdiensten, ja womöglich in

seinem engsten Umfeld herrschte. Radikalisierte oder schlicht als

Waffen instrumentalisierte Kinder - ist das die neue Bedrohung, auf

die wir uns einstellen müssen? Experten wissen, dass

Internet-Propaganda im Gewand von Computerspielen gezielt auf

Terrornachwuchs-Werbung ausgelegt ist. Hoffen wir, dass Ludwigshafen

ein Einzelfall bleibt. Aber verlassen wir uns nicht darauf.







Datum: 16.12.2016 - 20:00

