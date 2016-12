Nuki Smart Lock wird in IFTTT integriert

Ab sofort lässt sich das smarte Türschloss nach dem Wenn-Dann-Prinzip mit zahlreichen Apps und Geräten vernetzen

(firmenpresse) - Graz, 14. Dezember 2016 – Nuki ist europaweit das einzige Smart Lock mit permanenter Internetverbindung, das sich ohne Umbau an herkömmlichen Türschlössern verwenden lässt. Jetzt kann der intelligente Türöffner auch mit verschiedenen Apps und Geräten aus dem Bereich Hausautomatisierung eingesetzt werden, beispielsweise mit Facebook, Twitter, Google Drive, Philips Hue, Amazon Alexa und Nest. Die Integration in den kostenlosen Dienst IFTTT (If This Then That) ermöglicht eine aktive Vernetzung und bietet so eine Fülle an Möglichkeiten, das Smart Home mit Nuki nach individuellen Wünschen zu gestalten.



„Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren Anwendern: Ganz oben auf der Wunschliste stand die Integration in IFTTT“, so Martin Pansy, Gründer und Geschäftsführer von Nuki. „Damit lässt sich Nuki perfekt an den persönlichen Lebensstil anpassen. Wir sind überzeugt, dass IFTTT eine tolle Erweiterung zu unserem Smart Lock bietet.“



Der Nuki IFTTT Channel erleichtert den Alltag

IFTTT ist ein kostenloser Dienst, mit dem Anwender verschiedenste Webanwendungen mit einfachen Anweisungen verknüpfen können. Das smarte Türschloss kann so unkompliziert nach dem Wenn-Dann-Prinzip programmiert und mit Apps diverser Anbieter verknüpft werden. Damit bietet der Nuki IFTTT Channel zahlreiche Möglichkeiten: So kann eine Tür datums- und zeitgesteuert geöffnet oder geschlossen werden, Anwender können informiert werden, wenn jemand die Wohnung bzw. das Haus betritt und alle Schließvorgänge können überwacht und aufgezeichnet werden. Auch Lampen lassen sich so steuern, dass sie automatisch an- oder ausgehen, wenn man das Haus betritt bzw. verlässt.



So wird Nuki Web aktiviert

Um das Smart Lock mit IFTTT zu verbinden, wird Nuki Web benötigt. Es steht allen Nuki Anwendern mit Bridge ab sofort zur Verfügung. Nuki Web bietet eine offene API sowie die einfache Verwaltung des Smart Locks auf dem Computer.

Zur Aktivierung wird die Nuki App auf dem Smartphone geöffnet und das entsprechende Smart Lock, das mit IFTTT verbunden werden soll, ausgewählt. In den Einstellungen des Schlosses unter „Administration“ befindet sich die Option "Nuki Web aktivieren (IFTTT)".





Eine Auswahl an empfohlenen Applets:

Nuki und Datum und Uhrzeit: https://ifttt.com/applets/QFndwpre-make-sure-your-door-is-locked-every-day-by-a-specific-time



Nuki und Benachrichtigungen: https://ifttt.com/applets/VeuK6LsN-receive-a-notification-when-a-specific-person-unlocks-the-door



Nuki und Google Drive: https://ifttt.com/applets/CyEnR3hk-track-who-enters-your-home-in-a-google-spreadsheet



Nuki und Philips Hue: https://ifttt.com/applets/rWjr93LF-turn-off-your-hue-lights-when-you-leave-home



Preise und Verfügbarkeit

Das Nuki Smart Lock kostet 229 Euro. Optional ist die Nuki Combo, bestehend aus einem Nuki Smart Lock und einer dazugehörigen Bridge für 299 Euro erhältlich. Für die Nuki Bridge beläuft sich der Preis auf 99 Euro, für den Bluetooth-Schlüsselanhänger Nuki Fob auf 39 Euro. Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. Das Smart Lock sowie die Nuki Bridge können ab sofort im Onlineshop unter https://nuki.io/de/shop/ bestellt werden.







Nuki Home Solutions ist führender Anbieter von smarten Zutrittslösungen in Europa. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bestehende Türschlösser intelligent zu machen und dadurch den physischen Schlüssel zu ersetzen. Nuki Home Solutions wurde 2014 in Graz durch Up to Eleven gegründet. Geschäftsführer von Nuki Home Solutions ist Martin Pansy.

