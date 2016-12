Mittelbayerische Zeitung: Was ist uns Pflege wert? / Pflegekräfte leisten wertvolle Arbeit. Das muss endlich finanziell und gesellschaftlich gewürdigt werden. Leitartikel von Isolde Stöcker-Gietl

(ots) - Im Jahr 2030 - da sind gerade noch 13 Jahre hin

- fehlen in Deutschland eine halbe Million Fachkräfte in der

Versorgung pflegebedürftiger Menschen. Eine Prognose, die Angst

macht. Sie nährt die Vorstellung, dass es irgendwann Pflegebatterien

geben wird. Riesige Altenheime, in denen die Menschen bis zu ihrem

Ende zwar körperlich versorgt werden, aber jede Form von persönlicher

Zuwendung fehlt. Eine Utopie? Mitnichten! Es gibt bereits Investoren,

die sich für ein Pflegeheim mit 3000 Betten in Niederbayern stark

machen. Doch so weit muss es nicht kommen. Noch ist der

Pflegekräftemangel in den Griff zu bekommen. Das dringlichste Problem

ist das Image. Wenn junge Menschen nach der Schule an ihre Ausbildung

denken, steht die Altenpflege auf den hinteren Plätzen, stellte das

Servicenetzwerk Altenpflegeausbildung des Bundesministeriums für

Familie, Senioren, Frauen und Jugend bereits 2010 fest. Die Arbeit

gilt als anstrengend, schlecht bezahlt und mit geringen

Aufstiegschancen. Nur jedes zehnte Mädchen und jeder 50. junge Mann

zeigt Interesse an diesem Berufszweig. Mit höherem Schulabschluss

sinken diese Zahlen noch weiter. Umgekehrt ist aber für 90 Prozent

der Pflegebedürftigen qualifiziertes Pflegepersonal ein

entscheidendes Kriterium bei der Auswahl eines Seniorenheims. Um

diese Lücke zu schließen, müssen unangenehme Fragen gestellt werden.

Warum ist die Arbeit von Krankenschwestern mit mehr Respekt und auch

mit mehr finanzieller Anerkennung belegt? Warum sollte der eine Beruf

mehr wert sein als der andere? In Altenheimen und bei ambulanten

Pflegediensten wird ein ebenso unverzichtbarer Dienst am Menschen

geleistet. Eine strikte Trennlinie ist aufgrund einer immer älter

werdenden Gesellschaft sowieso kaum noch zu ziehen. Krankenschwestern

sind auch Pflegekräfte und Pflegekräfte übernehmen immer mehr

Aufgaben aus dem medizinischen Bereich. Einen Ausweg aus dem Dilemma



liefert das neue Pflegeberufsgesetz. Eine gemeinsame Ausbildung für

Pflegekräfte, Krankenpfleger und Kinderkrankenpfleger, an deren Ende

sich die Absolventen entscheiden können, wo sie ihren Schwerpunkt

setzen. Doch es wird massiv Stimmung gegen dieses Vorhaben gemacht.

Weil die Ausbildung von Pflegekräften teurer wird, ebenso wie die

Weiterbeschäftigung. Kostenträger, die sich gegen diese höheren

Kosten sperren, argumentieren fadenscheinig mit höheren

Abbrecherquoten. Aber das Gegenteil wird der Fall sein: Das

Pflegeberufsgesetz wird die Ausbildung attraktiver machen. Das noch

in manchen Köpfen verankerte Windelwechsler-Image wäre endgültig

ausgeräumt. Das wird dazu führen, dass sich mehr Schulabgänger und

damit auch ausreichend qualifizierte, für den Beruf interessieren.

Langfristig wird die Zusammenlegung der Ausbildung einen Wandel in

den Pflegeberufen bringen, weil die Bezahlung gerecht sein wird und

weil der Beruf viele neue Perspektiven bietet, insbesondere auch,

weil er den Weg in ein Pflegestudium ebnet. Doch das alles wird noch

nicht reichen, um die geburtsstarken Jahrgänge im Alter gut zu

versorgen. Nachbarschaftshilfen, Senioren-WGs, Demenzgruppen - auch

Privatinitiativen werden dringend gebraucht. Ehrenamtliches

Engagement wird in Zukunft einen weitaus größeren Raum einnehmen, als

man es heute kennt. Der Student, der für die Seniorin von nebenan die

Einkäufe übernimmt. Die rüstige Rentnerin, die ihrer Freundin die

Tabletten verabreicht. Der Kirchenkreis, der wöchentliche

Demenzgruppenstunden anbietet. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wenn

wir nicht in Pflegebatterien den Lebensabend verbringen wollen, dann

müssen alle anpacken.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.12.2016 - 20:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1437481

Anzahl Zeichen: 4198

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 122 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung