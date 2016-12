Weser-Kurier:Über EU-Fördermittel

für Niedersachsen schreibt Peter Mlodoch:

(ots) - Über Sinn und Unsinn von Fördermitteln lässt sich

trefflich streiten. Da ist der ehemalige Regierungsbezirk Lüneburg

ein leuchtendes Beispiel. Obwohl die Region mit der aufstrebenden

Uni-Stadt und dem Speckgürtel im Süden Hamburgs alles andere als am

Hungertuch nagt, kassiert sie seit Jahren kräftig aus den

Strukturtöpfen der Europäischen Union. Und kämpft darum, dass der

Finanzfluss nicht so schnell versiegt. Das ist verständlich, denn wer

verzichtet schon gern auf geschenktes Geld. Natürlich gibt es im

Nordosten Niedersachsens auch arme, abgehängte Landstriche wie den

Heiderand oder das Wendland. Aber sind der vom demografischen Wandel

gebeutelte Harz oder das Weserbergland nicht viel schlimmer dran?

Hierher fließen direkt keine üppigen EU-Gelder. Und das

100-Millionen-Programm der Landesregierung für Südniedersachsen wirkt

angesichts der Lüneburger Dimensionen geradezu lächerlich. Dennoch

ist es richtig, sich weiter für die Strukturhilfen aus Brüssel

einzusetzen. Jeden Euro, den die EU weniger nach Niedersachsen

überweist, müsste das Land mit eigenen Mitteln ersetzen - oder aber

die betroffene Region im Regen stehen lassen. Eine Neiddiskussion

wäre fehl am Platze.







