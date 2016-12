Westfalen-Blatt: zu Papst Franziskus

(ots) - Mit 80 Jahren noch ein Hoffnungsträger - wer

kann das schon von sich behaupten? Papst Franziskus könnte es ohne

jede Eitelkeit, würde das aber nie tun. Der Mann ist und bleibt

bescheiden. Das Amt hat ihn da kein bisschen verändert. Im

Gegenteil: Er hat das Amt verändert. Franziskus hat unter den

Katholiken für eine Aufbruchstimmung gesorgt. Und er hat auch bei

vielen Menschen, die mit dem Glauben nur wenig und mit der Kirche

schon gar nichts anfangen können, neues Interesse geweckt.

Besonders aber im Vatikan hat sich Jorge Mario Bergoglio

Respekt verschafft. Vereinnahmen lässt sich dieser Papst von nichts

und niemandem. Das ist schon für sich genommen eine ungeheure

Leistung, denn so mancher seiner Vorgänger auf dem Stuhl Petri

musste erleben, wie die Kurie die eigenen Handlungsmöglichkeiten

systematisch immer weiter eingeschränkt hat. Dieser Papst aber ist

anders, und er macht es anders. Franziskus ist unanfällig für Pomp

und Personenkult, er bleibt stets als Mensch nahbar und als

Persönlichkeit erkennbar. Dieser Pontifex nimmt den Widerspruch

und den Widerstand im Vatikan bewusst in Kauf. Er fordert ihn

regelrecht heraus. Und doch lastet die Verantwortung schwer auf

seinen Schultern. Die Erwartungshaltung ist so riesig wie die

Sympathie, die Franziskus entgegengebracht wird. Nach vier Jahren im

Amt wächst die Ungeduld: Wann endlich wird aus dem Aufbruch der

Durchbruch? Das fragen sich viele. Und übersehen dabei, dass die

Reform der katholischen Kirche und die Erneuerung der Christenheit

nicht die Tat eines einzelnen Mannes sein können - und sei er auch

der Stellvertreter Gottes auf Erden. Franziskus selbst übersieht das

nicht - und noch weniger überschätzt er sich und sein Wirken. Der

Papst weiß, dass der Weg schwer und steinig ist. Dass er die

katholische Kirche öffnen will, ist offenkundig. Ebenso unübersehbar



ist aber auch, dass längst nicht alle damit einverstanden sind. Sie

setzen stattdessen auf Abschottung. So tobt auch in der katholischen

Kirche die Debatte, die derzeit vielerorts auf der Welt

erbittert geführt wird. Dieser Papst und sein Kurs sind vor allem

eine Wette auf die Zukunft. Franziskus hat neue Themen auf die

Agenda gesetzt und die Perspektive geändert. Er sieht die Kirche

stets auch von unten und nicht nur vom Stuhl des Heiligen Vaters

aus. Gleichwohl sind Veränderungen mit der Brechstange seine

Sache nicht. Er ist eher Aufklärer als Revolutionär. Was er

erreicht, wird auch davon abhängen, wie viele Mitstreiter er findet

und wie viele von diesen er zu Kardinälen machen kann, auf dass sie

sein Wirken verstärken und dereinst fortsetzen werden. Ob Papst

Franziskus Erfolg hat, ist nicht sicher. Zu wünschen wäre es aber,

denn diese Welt könnte neue Hoffnung gut gebrauchen.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1437484

Anzahl Zeichen: 3358

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung