Westfalen-Blatt: zu Facebook

(ots) - Dass Facebook kein soziales Unternehmen ist,

hat sich herumgesprochen. Es zeigt bei weitem nicht nur schöne

Landschafts-, Tier- und Essensfotos. Der US-Konzern will mehr: Er

will den Menschen eine Plattform geben, die sonst keinen Zugang zur

Öffentlichkeit haben. Doch scheint Mark Zuckerberg Immanuel

Kant nicht zu kennen oder nicht ernst zu nehmen. Der Königsberger

Philosoph hat schon im 18. Jahrhundert gefordert, die Freiheit des

Einzelnen müsse da enden, wo sie die Freiheit des Anderen

einschränke. Sicher, Meinungsfreiheit wird zu unterschiedlichen

Zeiten und in den Regionen verschieden interpretiert. Während die

Medien in Deutschland etwa gemäß freiwilliger Selbstkontrolle

nach Unfällen keine Leichen zeigen, halten Kameras in anderen Ländern

auch bei schlimmsten Katastrophen ohne Rücksicht auf die Opfer voll

drauf. Zugegeben: Facebook hat sich schon gewandelt. Allerdings

sind die Kriterien weiter geheim, nach denen Einträge aussortiert

werden. Es geht nicht nur um demokratische Kontrolle, sondern vor

allem um Transparenz. Auf diese haben nicht nur die Nutzer, sondern

auch die Gesellschaft ein Recht.







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 16.12.2016 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1437485

Anzahl Zeichen: 1513

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 115 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung