Rheinische Post: Geld für Schulsanierung kommt viel zu spät

Der Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen kam nicht über Nacht.

Jahrelang zeichnete sich ab, was heute besonders im Ruhrgebiet

Realität ist und auf ganz NRW abstrahlt: Die seit langem prekäre

finanzielle Lage vieler Kommunen hat die Schulen in einem

beschämenden Zustand hinterlassen. Es ist eines der reichsten Länder

der Welt nicht würdig, dass sich Schüler in Deutschland davor ekeln

müssen, die Schultoiletten zu benutzen, oder dass sie ihr

Lernpotenzial wegen mangelnder Ausstattung der Klassenräume nicht

voll entfalten können. Der Zugang zum bestmöglichen Bildungsangebot

für jedes Kind sollte weit oben auf der Prioritätenliste von Bundes-,

Landes- und Kommunalpolitikern stehen. Tatsächlich ist aber gerade in

Nordrhein-Westfalen viel zu wenig getan worden. Und das liegt eben

nicht nur am Strukturwandel oder den Soli-Zahlungen an ostdeutsche

Bundesländer - es ist auch einer zu häufig wechselnden Ideologie in

der Schulpolitik geschuldet. Die Landesregierung plant nun mit ihrem

Zwei-Milliarden-Projekt für Schulen endlich einen wichtigen ersten

Schritt. Hannelore Kraft weiß aber: Das wohl noch größere Problem ist

der eklatante Lehrermangel - in NRW und der gesamten Republik.







