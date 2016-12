Familiensuite im Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar

(firmenpresse) - Mit Kindern eine Reise zu machen, stellt für die meisten Eltern eine große Herausforderung dar. In der Regel mieten Familien Ferienhäuser oder entsprechend große Ferienwohnungen, aber diese bieten leider nicht den Komfort, den ein Hotel zu bieten hat. Eine Lösung für dieses Problem sind Hotels, die extra für Familien ein Zimmer oder eine Suite im Angebot haben, und genau das hat das Wellnesshotel Dorotheenhof in Weimar.

Komfort und Bequemlichkeit

Während bei der Anmietung eines Ferienhauses auch Hausarbeiten wie kochen anfallen, kann man sich bei einem Aufenthalt in einem Hotel an den gedeckten Tisch setzen. Wenn das Hotel dann auch noch eine geräumige Suite für die ganze Familie hat, dann wird es ein rundherum entspannter Urlaub. Das Wellnesshotel Dorotheenhof in der Dichterstadt Weimar bietet den Gästen, die mit der Familie anreisen, eine 45 Quadratmeter große Familiensuite mit maximal fünf Schlafgelegenheiten und reichlich Platz. Für die Eltern steht ein Doppelbett mit einer durchgehenden Matratze zur Verfügung, die Kinder schlafen in ihrem eigenen Bereich in zwei separaten Betten. Die bequeme Sitzgruppe der Suite kann aufgebettet werden, sodass noch ein drittes Kind gut schlafen kann.

Hell und freundlich

Die Familiensuite im vier Sterne Hotel Dorotheenhof befindet sich in der zweiten Etage. Sie beeindruckt durch ihre elegante Einrichtung, und die hellen Farben machen diese Suite zu einem freundlichen Zuhause auf Zeit. Die Familiensuite ist mit einem Fernseher, einer Minibar, mit Telefon und auch mit einem Schreibtisch ausgestattet, es gibt ein modernes Badezimmer mit Föhn und Kosmetikspiegel sowie an jedem Bett eine indirekte Beleuchtung. Die Kinder können sich in ihr eigenes kleines Reich zurückziehen und schlafen, während die Eltern vielleicht am Abend noch fernsehen möchten.

Die Vorteile einer Familiensuite

Eltern, die mit ihren Kindern eine Reise nach Weimar planen und in einem Hotel übernachten möchten, stehen meist vor dem Problem, dass ein zweites Zimmer gebucht werden muss. Wenn aber die Kinder zu klein sind, um in einem separaten Zimmer ohne die Aufsicht der Eltern zu schlafen, dann wird vielfach nur die Möglichkeit eines Zustellbettes angeboten, was das Platzangebot natürlich einschränkt. Damit Eltern und Kinder nah beieinander schlafen können, hat das Wellnesshotel Dorotheenhof eine Familiensuite eingerichtet, die vor allem Eltern mit kleineren Kindern anspricht. Auf diese Weise ist die Familie zusammen, aber jeder hat seinen eigenen Schlafraum, nur das Bad und der Wohnbereich werden zusammen genutzt.

Erholen in einer herrlichen Umgebung

Das Wellnesshotel Dorotheenhof liegt in einer wunderschönen Parklandschaft mit altem Baumbestand und bis zum Zentrum der Dichter- und Denkerstadt Weimar sind es nur wenige Autominuten. Familien können die Gelegenheit nutzen, um sich das Wohnhaus von Goethe, Schiller und Liszt anzusehen oder einen kleinen Bummel durch die historische Altstadt zu machen. Am Abend lädt das hoteleigene Restaurant zu einem gemütlichen Abendessen für die ganze Familie ein.





