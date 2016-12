NICHTLUSTIG Das Buch mit Sinn für Humor ersteigern und Gutes tun

5 signierte NICHTLUSTIG-Bücher können jetzt bei eBay ersteigert werden - zugunsten von Kinderlachen-Eifel e.V. und gestiftet von Cartoonist Joscha Sauer.

Charity-Auktion von Liebe und Familie: NICHTLUSTIG Das Buch mit Sinn für Humor, signiert

(firmenpresse) - Freising, 16.12.2016 - Lebensmüde Lemminge, morbider Humor und garantiert lustige Bücher können ab sofort bei eBay ersteigert werden. NICHTLUSTIG-Cartoonist Joscha Sauer hat 5 handsignierte Exemplare von "NICHTLUSTIG Das Buch mit Sinn für Humor" eingepackt und an die Redaktion des Ratgeberportals Liebe und Familie geschickt. Diese Bücher werden aktuell bei eBay versteigert: http://www.ebay.de/itm/-/232176799654?roken=cUgayN

"Ich habe mit Joscha ein ausführliches und sehr spannendes Interview geführt", freut sich Thorben Grünewälder, Redakteur bei Liebe und Familie. "Dabei fragte ich ihn nach einem signierten Buch, das wir zugunsten von Kinderlachen-Eifel e.V. versteigern könnten. Er bot uns gleich fünf Exemplare an."

Kinderlachen-Eifel ist ein eingetragener Verein für soziale Projekte in der Eifel. Für mehr als 4.000 Kinder hat der Verein bisher schon Ferienfreizeiten durchgeführt. Auch dringend benötigte Familienerholungen wurden ganz oder zum Teil finanziert.

Der Erlös der NICHT-LUSTIG-Buch-Auktionen kommt Familien zugute, die unverschuldet in Not geraten sind. Ob alleinerziehend oder von Krankheit betroffen: Immer mehr Familien geraten in eine Abwärtsspirale - leider oft ohne Ausweg.

Mitbieten sollte, wer noch ein originelles Weihnachtsgeschenk sucht oder sich selber mit dem Buch beschenken möchte. Jeder, der eines der Bücher erfolgreich ersteigert, leistet einen Beitrag dazu, dass nachfolgende Generationen weniger von finanzieller Not betroffen sind und eher aus der Abwärtsspirale herauskommen. Bildung, Sozialkompetenz und Wissen fördern - das ist der Weg zu einem besseren Leben!

Der Verein Kinderlachen-Eifel hat für das überdurchschnittliche Engagement seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits mehrere besondere Anerkennungen erhalten. Unter anderem ein Stipendium von startsocial e.V. Außerdem ist der Verein Preisträger beim Jugendengagement-Wettbewerb "Sich einmischen - was bewegen". Kinderlachen-Eifel wurde nominiert für den Deutschen Engagementpreis und erzielte den 2. Platz in der SWR TV-Show Herzenssache.

Das Interview mit Joscha Sauer gibt es bei https://liebeundfamilie.de/ Wer eines seiner signierten NICHTLUSTIG-Bücher haben will, bietet bei eBay mit.





