Badische Zeitung: Radikalisierter Junge / Skrupellos ausgenutzt

Kommentar von Thomas Steiner

(ots) - Auch aus Kindern können Fanatiker gemacht werden.

Die Islamisten nutzen das skrupellos aus. Und sie nutzen die modernen

Kommunikationsmittel dafür: Propaganda-Videos kommen im Stil von

Computerspielen oder Fantasy-Serien daher. Über Chat-Dienste werden

Jugendliche und Kinder direkt angesprochen. So reicht der Einfluss

der Verführer weiter als früher. Im schlechtesten Fall können sie das

Opfer zu so etwas überreden, wie es der Junge in Ludwigshafen getan

haben soll. Doch es gibt Mittel, ihnen entgegenzuwirken:

Jugendlichen und Kindern zuhören, Anzeichen wahrnehmen und sich auch

Hilfe suchen. So können Eltern, Angehörige oder Lehrer Schlimmes

verhindern. Und haben es in nicht wenigen Fällen schon getan. Umso

erschreckender, wenn es nicht gelingt. http://mehr.bz/khs293t







