(firmenpresse) - Dreieich / Lütjensee, im Dezember 2016 – CB-Funk – vielseitig wie nie zuvor: Midland verpasst dem Lkw-Funkgeräte-Klassiker ein elegantes High-Tech-Design und präsentiert mit den Modellen M-10 und M-20 gleich zwei CB-Funkgeräte, die neben hervorragender Funkqualität dank „Digital Squelch“ (DS), erstmalig auch das wichtige Thema Freisprechen beim CB-Funk komfortabel ermöglichen. Neben einer USB-Ladebuchse für Smartphone oder Tablet PC bietet die neue M-Serie eine Doppelbuchse für den Anschluss von kabelgebundenen PMR446-Headsets und Bluetooth-Zubehör als Alleinstellungsmerkmal am Markt. „Mit der Doppelbuchse betreten wir Neuland und bieten den Fahrern mehr Sicherheit im Straßenverkehr, da beispielsweise durch optionale Headsets die Hände am Steuer bleiben oder durch kabellose Mikrofone keine Kabel im Sichtfeld des Fahrers stören“, so Friedhelm Christ, Geschäftsführer von Alan Electronics.



CB ist die Abkürzung für „Citizen’s Band“, der amerikanischen Bezeichnung für den „Jedermannfunk“. Fernfahrer nutzen diesen Funkdienst, um sich beispielsweise gegenseitig über Staus, Parkplätze oder Radarfallen zu informieren. Die Abstimmung über Funk spart Fahrern und damit auch den Speditionen viel Zeit und macht Logistikprozesse noch effektiver. Die Reichweite der Geräte liegt je nach Antenne und äußeren Bedingungen bei rund zehn Kilometern. Mittlerweile fungiert die CB-Funktechnik auch als Lebensretter: In großflächigen Feldversuchen wurden deutschlandweit Funksender in Verkehrsleitkegeln verbaut, die nahende Fernfahrer mit einer Ansage per CB-Funk rechtzeitig vor der Gefahrenstelle warnen. In insgesamt acht Sprachen hören die Fernfahrer rund 300 Meter vorher eine Stimme mit der Ansage „Achtung Gefahrenstelle!“.



Vom Funk-Klassiker zur sicheren Kommunikationszentrale

Der CB-Funk hat somit sein Dasein als reine Funkstation verlassen und findet mittlerweile Einsatz in modernen Sicherheitssystemen zum Vorteil von Lkw-Fahrern, Speditionen und Logistikunternehmen. Grund genug, für Midland mit zwei neuen CB-Funkgeräten die Vielfältigkeit der Technologie zu unterstreichen. Hierfür wurde bei beiden Geräten neben einer USB-Ladebuchse für mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets zum ersten Mal eine Doppelanschlussbuchse integriert. Mit dieser Innovation ist es möglich, kabelgebundene PMR446 Headsets und sogar Bluetooth-Zubehör anzuschließen. Nicht nur beim Zubehör, sondern auch bei den Themen Sicherheit und Qualität, können die neuen Modelle punkten: Die Geräte decken alle europäischen Ländernormen ab und bieten über das Feature „DS“ (Digital Squelch) einen stets sauberen Empfang ohne störende Nebengeräusche. Das Midland M-20 verfügt im Gegensatz zum kleinen Bruder M-10 zusätzlich über einen ANL- und NB-Schalter zur Vermeidung von Funkstörungen. Darüber hinaus ist das Mikrofon am M-20 zusätzlich mit Tasten ausgestattet, die sowohl ein schnelles Umschalten zwischen den Kanälen, als auch die direkte Anwahl eines Prioritätenkanals ermöglichen. Beide Geräte decken die europäischen Ländernormen ab.





Modernes Design mit Digital-Display

Das Design beider Geräte wurde den heutigen Cockpits von Lkws sowie Pkws angepasst und kommt in einem ansprechenden High-Tech-Look. Über ein großes LC-Display und eine weiße Hintergrundbeleuchtung sind alle Informationen schnell und deutlich erfassbar. Die Tonausgabe kann sowohl über die Lautsprecher und / oder über passende Headsets erfolgen.



Umfangreiches Zubehör

Über die am Markt einzigartige Doppelbuchse können an beiden Geräten PMR446-Headsets von Midland angeschlossen werden. Ferner ist Bluetooth-Zubehör anschließbar, welches problemlos in Kombination mit dem Midland WA Dongle-Bluetooth-Adapter verbunden werden kann. Der Vorteil: Der Fahrer kann beide Hände am Steuer lassen und sich gleichzeitig mit seinen Kollegen über eventuelle Gefahrenstellen auf der Autobahn austauschen. Über die Midland Bluetooth PTT-Taste ist zudem auch das kabellose Umschalten von Empfangen und Senden möglich. Komplettiert wird das Angebot durch die Midland Bluetooth Headsets WA21, WA31 und WA29 mit Nackenbügel, sodass sicheres Fahren garantiert ist. Praktisch: Für beide CB-Funkgeräte bietet Midland auch eine Einbauhalterung für den DIN Einbauschacht an, sodass das System einfach und flexibel in jeden LKW-Typ integrierbar ist.



Verfügbarkeit und Preise

Die neue Midland M-Serie mit den Modellen M-10 und M-20 ist ab sofort im Fachhandel verfügbar. Das Midland M-10 ist zum UVP von 129 Euro und das Midland M-20 zum UVP von 159 Euro erhältlich.







Über Midland & Alan Electronics:

Midland ist eine Marke der Alan Electronics GmbH, einem führenden Hersteller von Kommunikationstechniken und Unterhaltungselektronik mit Standorten in Dreieich bei Frankfurt und in Lütjensee bei Hamburg. Bei Midland gehört die Funktechnik mit PMR 446, CB-Funk sowie Marine- und Amateurfunkgeräten zum Kernsortiment und wird ergänzt durch moderne Bluetooth-Kommunikationssysteme für Motorrad- und Skifahrer sowie Action-Kameras mit verschiedenstem Zubehör. Das umfangreiche Portfolio wird mit leistungsstarken Powerbanks und Audiozubehör abgerundet. Die Marke Midland ist mit seinen Produkten vor allem insbesondere in Europa und USA bereits seit über 40 Jahren bekannt.

Alan Electronics wurde 1989 gegründet und ist Teil der internationalen CTE-Firmengruppe mit Sitz in Italien. Sie umfasst insgesamt 14 unabhängige Unternehmen weltweit und kann auf über 40 Jahre Erfahrung und technisches Wissen zurückgreifen. Speziell bei der Produktentwicklung ist daher die intensive Zusammenarbeit der Partner von großer Bedeutung. Weltweit sind die Produkte von Alan Electronics bekannt mit den Marken Albrecht (Funksprechgeräte für Freizeit und Beruf im Bereich PMR 446, CB- und Amateurfunk sowie Personenkommunikationssysteme für Touristikbereiche), Albrecht Audio (Digital DAB+ und Internetradios, Bluetooth-Lautsprecher) und Midland.

Weitere Informationen unter www.alan-electronics.de.



