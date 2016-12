Lausitzer Rundschau: Auf ganz hohem Ross



Zum Streit um Abschiebungen von Flüchtlingen

(ots) - Deutschland hat 2015 rund eine Million Flüchtlinge

aufgenommen. So viel wie kein anderer europäischer Staat. Kein

anderes europäisches Land neben Schweden lässt sich bei seiner

Aufnahmebereitschaft so stark von humanitären Werten leiten wie

Deutschland. Daran muss erinnert werden. Denn mit der hitzig

geführten Debatte über die erste Sammelabschiebung von Flüchtlingen

nach Afghanistan scheinen sich die Maßstäbe verschoben zu haben.

Zumindest für den Geschmack der Opposition ist die Republik plötzlich

zu einem Ort der Willkür geworden, in dem die Menschenrechte mit

Füßen getreten werden. Auf dem ganz hohen moralischen Ross sitzen

dabei jene, die pauschal gegen jede Abschiebung sind. Doch die Welt

funktioniert eben nicht so wie im linksideologischen Lehrbuch. Klar

muss sein: Nicht alle Menschen, die nach Deutschland kommen, haben

ein Bleiberecht. Wenn aber so viele wie noch nie gekommen sind, dann

muss zwangsläufig auch die Zahl der Zurückweisungen steigen. Im

Rechtsstaat gibt es dafür klare Verfahren. Reichen die individuellen

Fluchtgründe nicht für ein Bleiberecht aus, gelten die Betroffenen

als ausreisepflichtig. Dabei wird natürlich auch individuell geprüft,

ob die Rückführung ins Heimatland verantwortbar ist. Droht dort zum

Beispiel Gefahr für Leib und Leben, darf der Betroffene bleiben. Aus

humanitären Erwägungen haben so auch mehr als 10 000 afghanische

Flüchtlinge einen Duldungsstatus in Deutschland. Eine

Ewigkeitsgarantie dafür gibt es allerdings nicht. Zweifellos ist die

Sicherheitslage in Afghanistan hoch problematisch. Wahr ist

allerdings auch, dass die amtliche Schutzquote für Flüchtlinge aus

diesem Land bei etwa 50 Prozent liegt. Das heißt im Umkehrschluss:

Rund die Hälfte der hier lebenden Afghanen erhält kein Asyl, muss

also früher oder später mit der Ausreise rechnen. Abschiebungen sind

letztlich Ländersache. Deshalb werden sie auch sehr unterschiedlich



gehandhabt. Während etwa in Bayern ein vergleichsweise strenges

Regiment herrscht, rühmte sich Thüringen lange Zeit für seinen

generellen Abschiebestopp im Winter. Doch mit den stark

anschwellenden Flüchtlingsströmen hat sich die Situation geändert.

Die Notwendigkeit, genauer zwischen Kriegs- und

Wirtschaftsflüchtlingen zu unterscheiden, ist offensichtlich

geworden. Sie liegt übrigens auch ganz im Interesse der vielen

Menschen, die den Schutz vor Gewalt und Verfolgung wirklich

benötigen. Ärgerlich nur, dass erst eine rechtspopulistische Truppe

wie die AfD groß werden musste, bevor die etablierte Politik die

Zeichen der Zeit besser erkannt hat.







