GreenTec Award 2017: Changers geht mit der CO2 fit App ins Rennen

(firmenpresse) - Potsdam, der 15. Dezember 2016 – Grüne App unter den Top 10 Bewerbern beim weltweit größten Umweltpreis: Die CO2 fit App der Marke Changers steht ab sofort zum Online-Voting für eine Nominierung in der Kategorie Kommunikation für den begehrten GreenTech-Award 2017 bereit. Die App verbindet das betriebliche Gesundheitsmanagement mit dem aktiven Klimaschutz. Ziel ist es, Mitarbeiter zu motivieren, öfter das Rad zu nutzen, zu laufen und sich gesünder zu ernähren. Die Changers CO2 fit App misst dabei die zurückgelegten Wegstrecken, errechnet die CO2 Einsparung und vergibt dafür Bonuspunkte, die zum Beispiel in der Kantine gegen einen Fitnessteller oder andere betriebliche Leistungen eingetauscht werden können. „Ferner kann das Belohnungssystem mit betrieblichen Spendenaktionen verknüpft werden oder mit einer Baumpflanzung. Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in die Top 10 und sehen uns bestärkt darin, dass wir mit unserer Vision nachhaltige und umweltbewusste Themen in unseren Alltag zu integrieren, auf dem richtigen Weg sind“, so Markus Schulz, CEO der Blacksquared GmbH.



Die GreenTec Awards wurden im Jahr 2008 von den beiden Diplom-Ingenieuren Marco Voigt und Sven Krüger gegründet. Im Mittelpunkt stehen die Auszeichnung innovativer, grüner Produkte sowie Projekte, die den Weg in eine umweltbewusstere Zukunft weisen. So soll der Umweltpreis eine Plattform für grüne Innovationen und Technologien bieten. Die Preisverleihung findet am 12. Mai 2017 in Berlin mit zahlreichen prominenten Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Medien statt.



CO2 fit App – mit grüner Fortbewegung gesünder leben

Die nominierte App, die sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones erhältlich ist, lässt sich für teilnehmende Unternehmen individualisieren. Sie kann beispielsweise mit dem Firmen-Logo versehen werden, aber auch besondere Wünsche zu den Belohnungen sind möglich. Diese setzt dann das Changers-Team vor dem Einsatz im jeweiligen Unternehmen um. Starten nun die Mitarbeiter die App, können sie sich persönlich registrieren und sich an der unternehmenseigenen Challenge beteiligen. Im Home-Bildschirm können sie ihre grüne Fortbewegungsart wählen, wie z. B. das Fahrrad, den Zug oder zu Fuß. Gleich, ob zur Arbeit oder in der Freizeit - die App erfasst alle zurückgelegten Strecken. Der User kann auswählen, ob er die Strecken manuell durch Aktivierung von „Start“ und „Stop“ messen will oder ob er den in den meisten Smartphones eingebauten Schrittzähler nutzen möchte. Will der User jede zurückgelegte Strecke erfassen und auch eine Verteilung über sämtliche Bewegungsarten erhalten, aktiviert er einfach das vollautomatische Tracking und bekommt somit einen Modal-Split angezeigt.





ReCoins für individuelle Belohnungen oder Baumpflanzungen

Der grüne Bonus: Das eingesparte CO2 wird automatisch errechnet und die Mitarbeiter erhalten dafür ReCoins, die grüne Währung von Changers. Unter dem Reiter „Prämien“ hat der Anwender jederzeit Einsicht über die gewonnenen Awards sowie die erworbenen Recoins. Diese löst man dann für die individuell festgelegten Prämien des Unternehmens ein. Wer noch mehr für die Umwelt tun möchte, kann mit seinen ReCoins auch Bäume pflanzen, sofern sich das Unternehmen für diese Aktion registriert hat. Denn Changers bietet die Möglichkeit ein Aufforst-Programm zu unterstützen. Partner ist hier iplantatree.org im Raum Brandenburg.



Namhafte Unternehmen wie Pfizer, ING-DiBa, H&M, DB Schenker oder EY, haben die CO2 fit App bereits in ihre Unternehmensprozesse integriert und konnten damit ihre Mitarbeiter motivieren, ihre Lebensweise „grüner“ und gesünder zu gestalten.



Vom 28. November 2016 bis 6. Januar 2017 können online unter abstimmung.greentec-awards.com für das Changers-Projekt gestimmt werden. Das Projekt mit den meisten Votes qualifiziert sich automatisch als einer der drei Nominierten in der jeweiligen Kategorie. Aus diesen wählt die Jury dann den Gewinner.







Changers ist die Idee der beiden Gründer Daniela Schiffer und Markus Schulz. Mit ihrem Unternehmen Blacksquared wollen Sie nachhaltiges Verhalten in der Einheit CO2 messbar machen, um jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, selbst einen Beitrag gegen den Klimawandel zu leisten. Sie verbinden das Erreichen von Klimazielen mit den Mitteln der Gamification und den Möglichkeiten einer digitalen Währung, die von allen Usern sowohl selbst hergestellt als auch durch nachhaltiges - CO2 sparendes - Verhalten verdient werden kann. Das Unternehmen wird gefördert von der EU und dem Land Brandenburg und hat seinen Sitz in Babelsberg/ Potsdam.

Kommentare zur Pressemitteilung