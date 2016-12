neues deutschland: Rapper Ben Salomo: "Die Hip-Hop-Szene ist antisemitisch verseucht."

(ots) - Jonathan Kalmanovich ist der erste jüdische Rapper

Deutschlands. Unter dem Künstlernamen Ben Salomo hat der 39-jährige

Berliner jüngst sein Debüt-Album "Es gibt nur einen" herausgebracht.

Im Interview mit der Tageszeitung "neues deutschland"

(Wochenendausgabe) sagt er über die Hip-Hop-Szene, sie sei "von

Antizionismus, den ich für eine moderne Spielart des Antisemitismus

halte, regelrecht verseucht". Insbesondere mit muslimischem

Antisemitismus sei er häufig konfrontiert. Die Option, in sein

Geburtsland Israel zurückzukehren, hält Ben Salomo sich offen,

zunächst aber will er in Deutschland Verantwortung übernehmen: "Ich

möchte jungen Juden Mut machen, sich zu ihrer Religion und Herkunft

zu bekennen."







