NOZ: NOZ: GdP-Chef zu Ludwigshafen

(ots) - Anschlagspläne eines Zwölfjährigen beunruhigen

Sicherheitsbehörden



GdP-Chef Malchow: Rekrutierung von Kindern durch IS erschreckend,

aber nicht überraschend



Osnabrück. Die Anschlagspläne eines Zwölfjährigen in Ludwigshafen

zeigen nach Auffassung des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei

(GdP), Oliver Malchow, eine neue Dimension der Skrupellosigkeit des

Islamischen Staates. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Samstag) sagte Malchow: "Dass die Terrormiliz IS Kinder

rekrutiert, ist erschreckend, aber nicht überraschend. Dem IS ist es

völlig egal, wen er in den Tod schickt. Seiner Propagandamaschine

dürften weniger ältere, lebenserfahrene Menschen auf den Leim gehen,

sondern insbesondere junge Orientierungssuchende." Malchow fügte

hinzu: "Es geht nicht nur um Männer, sondern auch um Kinder und

Jugendliche, die für diese Propaganda besonders empfänglich sind."



Für die Fahnder stelle sich das Problem, junge radikalisierte

Täter zu erkennen. Der Gewerkschaftschef sagte: "Bei solch einem

Jungen ist das ganz schwierig: Der sitzt in seinem Kinderzimmer vor

dem Rechner und hat Kontakt mit den Islamlisten." Deshalb müsse die

Suche nach potenziellen Tätern im Internet intensiviert werden. Der

GdP-Vorsitzende wies darauf hin, dass auch Kinder bei entsprechender

Gefährlichkeit in geschlossenen Jugendeinrichtungen untergebracht und

damit aus dem Verkehr gezogen werden können.



Nach Ansicht des Gewerkschaftschefs ist die Gefährdungslage in

Deutschland weiter "konkret und hoch". Malchow betonte: "Wir wissen

spätestens seit den Anschlägen in Frankreich, dass auch Deutschland

im Fadenkreuz der Terroristen ist. Der jüngste Fall ist ein weiterer

Beleg dafür." Bisher hätten die deutschen Sicherheitsbehörden

aufgrund eines hohen Fahndungs- und Verfolgungsdrucks größere

Anschläge verhindern können.





In Ludwigshafen soll ein zwölfjähriger Junge versucht haben, einen

Bombenanschlag auf den Weihnachtsmarkt zu verüben.







