NOZ: NOZ: Linken-Chefin: Mit uns gibt es keine Obergrenze für Flüchtlinge

Osnabrück. Die Linken-Chefin Katja Kipping hat klargestellt, dass

es mit ihrer Partei keine Obergrenze für Flüchtlinge geben werde.

"Die Linke steht zu ihrer Position", sagte Kipping im Interview mit

der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Wir werden uns nicht

beteiligen an einer Regierung, die das Grundrecht auf Asyl schleift",

unterstrich die Parteichefin. Die CDU dagegen sei "mit dem aktuellen

Rechtsruck" auf dem Bundesparteitag vor CSU-Chef Horst Seehofer

"eingeknickt und schwenkt auf den strammen CSU-Rechtskurs ein". Sie

erwarte, dass sich der Trend nach rechts bis zur Bundestagswahl 2017

noch "verschärft" und auch danach "willfährige Koalitionspartner"

bereitstünden, um diesen Kurs fortzuführen. "Wenn jemand AfD-Inhalte

aufgreift, dann ist das die CDU. Das haben deren Parteitagsbeschlüsse

zu Asyl gezeigt", betonte die Vorsitzende.



Mit Blick auf kritische Äußerungen der Linken-Spitzenkandidatin

Sahra Wagenknecht zum Flüchtlingszuzug stellte Kipping klar, die

Haltung der Linken sei " sehr eindeutig". Ihre Partei wolle keine

Obergrenze für Flüchtlinge, sondern eine Obergrenze für Rassismus.

"Weder Armut noch Arbeitslosigkeit sind eine Entschuldigung dafür,

zum Rassisten zu werden", fügte sie hinzu. Das gegenwärtige Klima der

sozialen Verunsicherung spiele der AfD aber in die Hände. "Auch

deshalb kämpfe ich für soziale Garantien", erklärte Kipping.



Linke fordern EU zu einem des "Austeritätsdiktats" auf



"Das hat in die Krise geführt" - Kipping will "Neustart für

soziales Europa"



Osnabrück. Linken-Chefin Katja Kipping hat die EU bei der

Bewältigung der Staatsschuldenkrise in Südeuropa zu einem Ende des



"Austeritätsdiktats" aufgefordert. Der Kurs der Sozialkürzungen müsse

aufhören, sagte Kipping im Interview mit der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Samstag). "Das hat die EU in die Krise geführt", erklärte

sie und forderte einen "Neustart für ein soziales und demokratisches

Europa". Sie sei sehr dafür, dass "wir uns der internationalen

Verantwortung stellen". Das beginne aber damit, "Falsches zu

unterlassen". Die Euro-Partner hatten zuletzt grundsätzlich

beschlossene weiteren Laufzeitverlängerungen und Zinssenkungen für

Griechenland-Kredite auf Eis gelegt. Hintergrund war die von der

Regierung in Athen überraschend angekündigte Sonderausschüttung an

bedürftige Rentner in Griechenland. Die Euro-Gruppe will prüfen, ob

dies den Sparvereinbarungen entspricht.







