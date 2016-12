Botosoft kündigt bei der 20. Jahrestagung des britischen NARIC die Markteinführung von Botoseal(TM) an

Botosoft kündigt Botoseal(TM) an, die weltweit fortschrittlichste Lösung für

Dokumentensicherheit.





LONDON, 17. Dezember 2016 (GLOBE NEWSWIRE) -- Botosoft Technologies, ein

Unternehmen für preisgekrönte Sicherheitslösungen, kündigte auf der 20.

Jahrestagung des UK NARIC (United Kingdom National Recognition Information

Centre) die Markteinführung von Botoseal(TM) an, der fortschrittlichsten

Technologie der Welt für den Schutz vor Fälschungen. An der Veranstaltung, die

am 21. und 22. November 2016 im Victoria Park Plaza in London stattfand, nahmen

Vertreter von Personalvermittlungen, Prüfungsstellen, Hochschulen,

Beurteilungsinstitutionen und Sicherheitsbehörden aus der ganzen Welt teil.



"Botosoft Technologies hat sich auf die Fahnen geschrieben, das Leben einfacher

zu machen", sagte Agbeyo Tolulope, CEO vom Botosoft Technologies. "Das

Unternehmen hat erkannt, dass das Auftreten von Fälschungen vor allem deshalb so

rasant zunimmt, weil sich die Verifizierung von Dokumenten so schwierig

gestaltet. Mit vereinfachten Verifizierungen ließen sich Fälschungen eindämmen

und schließlich ganz verhindern."



Die vorherrschenden Probleme von Organisationen mit der Dokumentensicherheit im

Blick, hat Botosoft in Zusammenarbeit mit HID Global, dem weltweit führenden

Anbieter von Lösungen im Bereich vertrauenswürdiger Identitäten, Botoseal(TM)

entwickelt, die fortschrittlichste Lösung der Welt für Dokumentensicherheit. Die

Lösung bringt genau die physischen Eigenschaften und Sicherheitsfunktionen mit,

die jede Organisation für die Entwicklung und Implementierung einer

erfolgreichen Dokumentensicherheitsstrategie benötigt. Die Botoseal(TM)-Lösung



besteht aus drei miteinander verbundenen Modulen - einem sicheren holografischen

Siegel, einer Smartsign- und einer Verifizierungsanwendung.



"HID Global hat es sich zur Aufgabe gemacht, einem breiten Spektrum neuer

Anwendungsfälle Vertrauenswürdigkeit zu verleihen. Die Partnerschaft mit

Botosoft für seine innovative Lösung steht ganz im Zeichen dieser Verpflichtung.

Im Verbund mit Botoseal gewährleisten die HID Trusted Tag Services die

Authentizität von juristischen Dokumenten, um schon im Vorfeld Fälschungen

begegnen zu können", sagte Mark Robinton, Director für Business Development &

Strategic Innovation und Identification Technologies bei HID Global. "Diese

einzigartige Lösung nutzt die kryptografisch sicheren NFC-Tags und die HID-

Cloud-Authentifizierung unserer HID Trusted Services, auf die sich Benutzer

verlassen, die die Echtheit von Dokumenten validieren möchten."



Botoseal(TM) ersetzt herkömmliche durch holografische Siegel mit implementiertem

Chip, deren physische Eigenschaften eine einzigartige Sicherheit bieten sowie

Nachbildung und Hacking verhindern. Die Siegel sind manipulationssicher und

sorgen auf Dokumenten für absolute Sicherheit.



Anders als herkömmliche Unterschriften aus Tinte auf Papier lassen sich digitale

Signaturen unmöglich fälschen. Mit der Botoseal(TM) Smartsign-Anwendung können

Sie Papierdokumente digital unterzeichnen, Ihr Dokument schützen und dem

Empfänger dessen Echtheit zusichern. Auf der Grundlage der NFC-Funktionen von

Smartphones genügt es, mit dem Telefon auf das Dokument zu tippen, um seine

Echtheit zu überprüfen.



Die Botoseal(TM) Verifier-App überprüft nicht nur nahtlos die Echtheit eines

Dokuments, sondern gibt darüber hinaus Anwendern von unterwegs aus Zugriff auf

manipulationssichere digitale Kopien ihrer Dokumente. Diese Lösung bietet ein

kostensparendes und effizientes Mittel, Kopien von Papierdokumenten

anzufertigen, ohne auf einen Drucker oder Kopierer angewiesen zu sein.



Die Kontrolle, Verwaltung und Ausstellung von Dokumenten gehören zu den

zentralen Aufgaben jedes Unternehmens. So bietet Botoseal konsequenterweise auch

eine Dokumenten-Management-Plattform an. Über ein einheitliches Dashboard werden

Rechte für die Dokumentenausstellung innerhalb einer Organisation vergeben, die

Verwendung eines Dokuments verfolgt und, falls erforderlich, der Zugriff auf ein

Dokument entzogen.



Die Einführung von Botoseal(TM) räumt Probleme im Zusammenhang mit

Dokumentenfälschung, Manipulation von Dokumenten, Inhaltsveränderung und

Unterschriftenfälschung endgültig vom Tisch. Bislang galt, dass Dokumente leicht

gefälscht werden können, die Echtheit sich aber nur schwer überprüfen lässt.

Doch Botoseal(TM) kehrt diese Regel ins Gegenteil um.



Botoseal(TM) ermöglicht die sichere Unterzeichnung und die nahtlose Überprüfung

der Echtheit von Dokumenten durch ein einfaches Tippen mit einem Smartphone.



Botoseal(TM).the trust you need!



Über Botosoft



Wir bieten Sicherheitslösungen für Organisationen, die ihre Leistung steigern,

sich aber auf ihr Kerngeschäft konzentrieren möchten. Wir entwickeln Lösungen,

die durch den Einsatz modernster Technologien dazu beitragen, die schwierigsten

Probleme zu lösen. Inzwischen sind wertvolle Lösungen für die folgenden Bereiche

entstanden: Markenschutz, Identitätsmanagement, Government-to-Citizen und

Dokumentensicherheit. Jährlich setzt die wichtigste Prüfungsstelle in Afrika

unser mobiles Identifizierungs- und Verifizierungssystem ein. So ist das West

African Examinations Council in der Lage, mehr als 1,6 Millionen Studenten, die

jährlich über 20.000 Standorte verteilt ihre Prüfungen ablegen, sicher zu

identifizieren. Mit den erfolgreichen Arbeitsbeziehungen zu unseren globalen

Partnern konnten wir uns zu einem führenden und mehrfach ausgezeichneten

Unternehmen für Sicherheitslösungen entwickeln. Weitere Informationen finden Sie

unter http://www.botosoft.com.



Kontakt

Agbeyo Tolulope

CEO, Botosoft Technologies

Agbeyo.tolulope(at)botosoft.net













