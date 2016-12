WDR-Zuschauer entscheiden: "Christophorus-Jugendkammerchor ist "Der beste Chor im Westen"

(ots) - "Der beste Chor im Westen" ist der

Christophorus-Jugendkammerchor!



In einem packenden Herzschlagfinale vergaben mehr als ein Drittel

der WDR-Zuschauer den jungen Sängerinnen und Sängern aus Versmold am

Freitag, 16. Dezember, live per Telefonvoting den begehrten Titel.

Der Siegerchor setzte sich mit einem argentinischen Tango ("El último

café) und einem klassischen Kirchenlied ("In dulci jubilo") gegen

Groophonik aus Detmold, HeartChoir aus Wetter, Grenzenlos aus Overath

und den Ersten Kölner Barbershop Chor durch. Auch die Jury (Pe

Werner, Rolf Schmitz-Malburg und Henning Wehland) war vom Auftritt

des jüngsten Chores im Wettbewerb begeistert.



Der Einsatz hat sich gelohnt: Der Christophorus-Jugendkammerchor

und sein Leiter Hans-Ulrich Henning freuen sich auf einen exklusiven

Auftritt mit den Profis vom WDR-Rundfunkchor ihrer Heimatstadt! Die

spannende, von Marco Schreyl und Catherine Vogel moderierte Live-Show

ist noch in der WDR-Mediathek zu sehen: wdr.de/mediathek.



In den vergangenen Wochen hatten sich die fünf Finalisten in vier

Ausscheidungs-Wettbewerben in ganz NRW gegen weitere 15 qualifizierte

Chöre des Landes durchgesetzt. Zahlreiche Musik-Genres waren dabei

und der Weg bis ins Finale war herausfordernd: Neben tollen Stimmen

musste auch an der Performance und der richtigen Song-Auswahl gefeilt

werden. Die Chöre wurden auch vor ihren letzten großen Auftritten von

ihren prominenten Coaches vorbereitet: Giovanni Zarrella hatte den

Sieger "Christophorus-Jugendkammerchor" und "Groophonik" unter seinen

Fittichen, Oli.P gab den jungen Sängerinnen und Sängern von

"HeartChoir" ein paar Tipps und Cassandra Steen arbeitete mit

"Grenzenlos" aus Overath und dem "Ersten Kölner Barbershop Chor".



"Der beste Chor im Westen" ist eine Produktion des Westdeutschen

Rundfunks in Zusammenarbeit mit Bavaria Entertainment. Redaktion:



Anne Leudts, Karin Kuhn, Yelda Türkmen.



Ausführliche Informationen zu allen Chören finden Sie unter

derbestechor.wdr.de. Das Finale steht in der WDR Mediathek zur

Ansicht bereit: wdr.de/mediathek. Fotos aus der Final-Show und zu

allen Chören finden Sie unter ard-foto.de.







